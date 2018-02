Bonjour,

Vous faites référence à l'article du site américain usalibertypress.com qui titrait le 30 janvier 2018 : « Uma Thurman says : ''Trump is the best president in U.S history and we shoud respect himé'' Do you support Uma ». (« Uma Thurman déclare : ''Trump est le meilleur président dans l'histoire est Etats-Unis et on devrait le respecter''). Ce titre choc et provocateur a été relayé en France par plusieurs cadre et responsables politiques de droite et d'extrême droite, dont Louis Aliot (FN), député de la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales

Verlaine Djeni, membre LR de la commission des recours, en a même profité pour adresser une petite critique aux médias français : « ça va encore défriser les médias Français tous majoritairement anti-Trump ». Sa publication a été retweetée plus de 500 fois.

L'article relayé est illustré par une photo d'Uma Thurman. Toutefois, hormis le titre, le reste de l'article ne mentionne jamais l'actrice américaine ni son soutien éventuel à Donald Trump. D'autres sites « people » américains, comme americanpoliticnews.com ou newsfeedus.com ont aussi relayé ce titre choc, sans fournir d'avantage d'informations. Il n'existe aucune source de cette supposée déclaration.

