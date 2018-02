Bonjour,

C'est bien un ancien agent de la DGSE, le service de renseignement extérieur de la France, qui est devant la caméra sur la chaîne «Talks with a spy». Cette chaîne, qui compte aujourd'hui 1139 abonnés, a été créée en novembre dernier et se présente dans son «A propos» comme une chaîne YouTube qui se propose de vous faire partager les réflexions et confidences d'un espion.

Depuis janvier, «Talk with a spy» («Conversation avec un espion», en français) a publié trois vidéos, enregistrées à chaque fois en français et en anglais. «Est-ce véritablement la fin de Daech?», se demande le vidéaste dans la première vidéo. La seconde dresse un top 5 des meilleurs services de renseignement du monde (où la DGSE est classé troisième, derrière la CIA et les services de renseignement britanniques). Enfin, dans sa dernière vidéo, l'ex-agent disserte sur les qualités nécessaires pour être un bon espion.

C'est Intelligence Online, publication professionnelle consacrée notamment aux services de renseignement d'Etat, qui a la première confirmé le pedigree de l'ancien agent, présenté comme «ancien de Saint-Cyr, parti en retraite il y a quelques mois de la DGSE». Dans une interview à Marianne, «Beryl614», sous pseudo et qui ne montre jamais son visage à l'écran, ajoute qu'il était militaire de carrière et qu'il a quitté la DGSE à l'été 2017 après vingt-huit ans de service, dont quinze passés à la DGSE. Selon nos informations, «Beryl614» était en poste, notamment, à Islamabad, au Pakistan.

Pourquoi s'être lancé sur YouTube? «J’ai quitté la DGSE car je commençais à ressentir une certaine lassitude vis-à-vis du mode de vie que la mission exige. (...) Je ne me voyais pas ensuite aller faire du renseignement pour Total ou Pampers. J’aurais eu du mal à trouver la motivation nécessaire. La vidéo et le montage font partie de mes passions et l’idée de lancer une chaîne YouTube m’est venue assez naturellement», confie-t-il à Marianne.

L'ex-espion se donne un an avant de chercher un nouveau travail. Il aimerait, notamment, aider à l'écriture de scénarios de séries ou de films d'espionnage.

