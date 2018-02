Ce mercredi 14 février, opération spéciale Ligue des champions sur Checknews: la rédaction de Libé, emmenée par Grégory Schneider, répond à (presque) toutes vos questions sur le huitième de finale aller entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Bonjour,

Les médias ont beaucoup disserté sur l'inefficacité chronique de Zlatan Ibrahimovic en phase finale de la Ligue des champions (comprendre: à partir des huitièmes de finale de la compétition). Et pour cause: en 11 participations, et 39 rencontres, le géant suédois n'a n'a trouvé le chemin des filets qu'à 10 reprises (So Foot avait commencé le comptage en février 2016). Soit à peu de choses près un but tous les 4 matchs.

Son successeur au PSG, l'attaquant brésilien Neymar, est plus efficace en phase finale de Ligue des champions.

L'attaquant a marqué son premier but en quart de finale aller contre l'Atletico Madrid, lors de sa première saison au FC Barcelone, en 2013-2014.

En 2014-2015, il fut autrement plus prolifique en phase finale, inscrivant 7 buts, dont trois contre le PSG en quart, et un lors de la victoire de Barcelone en finale contre la Juventus (3-1).

Petite rechute en 2015-2016 avec un seul but lors de ses quatre matchs de phase finale disputés.

En 2016-2017, il inscrit deux buts, contre le PSG, lors de la fameuse remontada contre le club de la capitale (6 buts à 1 lors du match retour du Camp Nou).

Ce qui donne pour Neymar: 11 buts en 19 matchs disputés depuis le début de sa carrière en phase finale de la Ligue des champions (dont 5 contre son nouveau club, le PSG).

On résume: en phase finale, Zlatlan marque un but tous les 4 matchs. Neymar un but tous les 1,7 match.

Il semblerait donc, pour l'instant, en attendant le match contre le Real Madrid, que Neymar (qui a déjà gagné la Ligue des champions, contrairement à son homologue suédois) soit bien plus efficace qu'Ibrahimovic en C1, lors des matchs à élimination directe.

Bien cordialement,

Robin A.