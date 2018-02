Ce mercredi 14 février, opération spéciale Ligue des champions sur Checknews: la rédaction de Libé, emmenée par Grégory Schneider, répond à (presque) toutes vos questions sur le 8e de finale aller entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Bonjour

Depuis la saison 1991-1992, et la mise en place de la version moderne de la Ligue des Champions, le Real Madrid a participé à 21 phases finales. Les madrilènes ont joué 41 fois dans leur stade de Santiago Bernabeu, pour un total de 30 buts encaissés. Soit une moyenne de 0,73 but encaissé à chaque match à domicile.

Au cours de ces rencontres, seuls les clubs de l'AS Monaco (2003-2004), du Bayern Munich (2006-2007 et 2016-2017), de l'AS Roma (2007-2008), du FC Barcelone (2010-2011), et de l'APOEL Nicosie (2011-2012), ont réussi à inscrire plus d'un but au cours d'un même match à la Maison blanche. Mention spéciale pour les Allemands de Schalke, qui ont trouvé 4 fois le chemin des buts à Santiago Bernabeu, en 16e de finale de la Ligue des Champions 2014-2015.

Les autres clubs à avoir marqué contre le Real Madrid et chez lui au cours de ces phases finales sont le Dynamo Kiev, la Juventus Turin, Manchester United, Arsenal, Liverpool, l'Olympique Lyonnais, le CSKA Moscou, et le Napoli.

Fabien Leboucq