Bonjour,

Dans une interview parue dans le le Journal du dimanche, le 11 février 2018, le patron de M6, Nicolas de Tavernost, déclare :

France Télévisions devrait se concentrer sur ses seules missions de service public, ce qui lui éviterait de réclamer en permanence un accroissement de ses ressources, notamment commerciales. La suppression intégrale de la publicité sur les chaînes publiques, comme l'ont déjà fait nos voisins britanniques, que l'on prend souvent en modèle, ou espagnols, permettrait de mieux cerner le rôle de France Télévisions.

Pas de publicité sur la BBC, sauf pour les internautes de l'étranger

Sur son site internet, la BBC est très claire sur la part que peut occuper la publicité sur ses écrans :

La BBC n'est pas autorisée à diffuser de la publicité ou des programmes parrainés sur ses services publics. Cela lui permet de rester indépendante des intérêts commerciaux et lui assure qu'elle n'est employée que pour servir l'intérêt public.

La télévision publique britannique explique que si elle est dépendante de la publicité, alors les pressions commerciales pourraient avoir une influence sur le choix de ses programmes, mais aussi que les chaînes concurrentes perdraient des revenus. Son modèle économique est donc celui d'une redevance télévisuelle payée par les foyers britanniques. La BBC s'interdit également de diffuser des publicités sur son site internet pour les mêmes raisons. Contacté par Check News, le service de presse de la BBC affirme que la BBC n'a jamais été autorisée à diffuser de la publicité.

Une seule exception existe: depuis 2007, des publicités peuvent être diffusées sur les sites internet de la BBC quand l'internaute se connecte en dehors du Royaume-Uni. L'audiovisuel public britannique justifie ce choix ainsi: «La BBC diffuse de la publicité sur son site pour les utilisateurs en dehors du Royaume-Uni. Nous utilisons ces revenus pour aider au financement des offres de la BBC et pour faire en sorte que la redevance télévisuelle (payée par les foyers britanniques) soit plus basse que ce qu'elle devrait être.»

Pas de publicité sur la RTVE depuis 2010

Depuis le 1er janvier 2010, la Radiotelevision Española (RTVE) ne diffuse plus de publicités sur ses chaînes. Ce changement fait suite à la loi de financement de la RTVE votée en 2009 en Espagne et qui excluait toute publicité sur le service public espagnol ainsi que sur le site internet de la chaîne. En cas de non respect, la RTVE risque une amende, telle que celle de 222 600 euros, qu'elle a reçue en avril 2017 pour avoir diffusé des spots pour des produits de la marque Clan.

Pour continuer à être subventionnée par la publicité, la RTVE est cependant autorisée à bénéficier de «parrainages culturels», c'est à dire des programmes sponsorisés par une ou plusieurs marques. C'est notamment le cas pour l'émission culinaire Masterchef où apparaissent les entreprises El Corte Ingles ou Bosch.

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.