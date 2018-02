Bonjour,

Vous faites référence à une critique de Million Dollar Baby, publiée dans Libération le 23 mars 2005, signée Philippe Azoury.

Une critique qui commence ainsi : «Trois notes de guitare, glissées parmi le silence. Un lac immobile, une lumière indistincte: aube ou couchant, on ne sait plus. C'est une drôle de première image, qui éloignera d'emblée et à jamais Million Dollar Baby de tous les films sur la boxe, et il n'en a pas manqué à Hollywood.»

Le journaliste poursuit: «Mais comme image première, c'est la perfection: le grand calme qui enveloppe le vingt-sixième film d'Eastwood est d'emblée posé, autant glacis funèbre, surface, que plan profond. Voilà un film au passé, voici un film comme on a pu en faire dans le passé: c'est-à-dire un film raconté, légendaire, écossais ou irlandais (on pense à Ford, à tort ou à raison).»

Dans ce cas précis, il semblerait que ce soit plutôt à tort. Le film multi-oscarisé ne commence pas par un lac immobile et une lumière indistincte, mais sur un ring, où deux boxeurs, dont l'un est entraîné par Clint Eastwood, s'affrontent (la preuve par l'image : un internaute a filmé les deux premières minutes du film sur son téléphone portable et publié le résultat sur Youtube).

Avant cela, le seul lac visible à l'écran est celui du logo de Lakeshore Entertainment, l'un des sociétés productrices du film. Où l'on voit un lac en noir et blanc (immobile), puis un petit garçon courir sur un pont pour se jeter dedans. Le logo s'affiche alors, sur quelques notes de guitare, comme on peut le voir et l'entendre dans la vidéo ci-dessous, qui retrace l'évolution du logo de la marque :

Contacté par CheckNews, Philippe Azoury ne peut pas nous aider à résoudre le mystère du lac immobile: «Je n'ai pas de réponse à ça, je ne m'en souviens pas, c'est un papier qui a plus de treize ans. Je n'en ai pas la moindre putain d'idée.»

Pour répondre à votre question: les chances sont grandes, donc, pour que Libé ait confondu, en 2005, le logo d'une société de production et la première scène du film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby.

Bien cordialement,

Robin Andraca