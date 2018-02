Bonjour,

Voici comment le site nobelprize.org présente les différentes récompenses associées à Alfred Nobel, célèbre Suédois inventeur de la dynamite.

On distingue donc les prix dits Nobel remis depuis 1901 dans cinq catégories (physique, chimie, médecine, littérature et paix) et un prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, remis depuis 1968.

Dans son testament, daté du 27 novembre 1895, Alfred Nobel demande que ses biens restants soient investis et constituent un fonds dont l'intérêt sera la remise de prix annuels à ceux qui auront apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Il distingue alors cinq catégories, qui correspondent à celles des prix susmentionnés. L'économie n'en fait pas partie et c'est pour cette raison que la récompense de la banque de Suède (que les journalistes - dont Libération - surnomment souvent prix Nobel d'Economie) n'est pas considéré comme un véritable prix Nobel. On lui reproche principalement d'être un prix remis par une banque, de manquer d'objectivité puisque très peu de lauréats sont des critiques du libéralisme, mais aussi de ne pas répondre à l'exigence de bienfait pour l'humanité souhaité par Alfred Nobel.

