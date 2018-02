Bonjour,

La mairie de Paris a effectué, dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 février, le premier recensement du nombre de SDF dans les rues de Paris. 1 700 bénévoles, épaulés d'associations et de travailleurs sociaux, ont quadrillé la ville de 22h à 1h du matin. Une initiative inédite, déjà menée dans des villes comme New York, Washington ou Bruxelles, qui permet d'estimer le nombre de sans-abris dans la capitale et de mieux connaître leur profil.

Au total, près de 3000 personnes ont été recensées lors de cette «nuit de la solidarité». Dans le détail, les bénévoles ont compté 2 025 personnes dormant dans la rue, auxquelles il faut ajouter 200 personnes dans les gares, 49 dans les services d’urgence des hôpitaux de l’Assistance publique, 377 dans le métro et 112 dans les parkings gérés par Vinci. 129 personnes dormaient aussi dans le Bois de Vincennes, 20 dans le Bois de Boulogne, et 40 dans le parc de La Colline. Au total, ce sont donc 2 952 personnes qui ont dormi dehors dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pour avoir un nombre de sans-abri à Paris, «Il faut y ajouter les 672 personnes hébergées ds le cadre du plan Grand froid... et les 1500 hébergées avec le plan hiver», a précisé Bruno Julliard.

Un rapport de l'Insee sur l'enquête sans domicile 2012 notait qu'il existait plusieurs approches pour estimer le nombre de sans-abris. Cette méthode, utilisée pour la première fois en France, est donc complémentaire avec celle utilisée jusqu'ici par l'Insee.

Une étude de l'Insee publiée en 2016 estimait en effet à 143 000 le nombre de SDF en France métropolitaine en 2012. Dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, l'Insee note que le nombre de sans-abri a augmenté de 58% par rapport à 2001.

Ce chiffre correspond en fait au nombre de personnes (82 200 adultes et 30 100 enfants) ayant fréquenté en 2012 les centres d’hébergement et de distribution de repas des agglomérations d’au moins 20 000 habitants. Auquel on ajoute aussi les adultes et enfants sans domicile des communes rurales et des agglomérations de moins de 20 000 habitants «comptabilisés par une enquête téléphonique menée par l’Ined auprès des services présents dans 80 agglomérations échantillonnées parmi celles de moins de 20 000 habitants», explique l'Insee et ceux accueillis dans les centres de demandeurs d'asile, «décrits par l’enquête Etablissements sociaux (ES) difficulté sociale de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Affaires sociales et de la Santé».

Cette enquête est donc une photographie des personnes sans domicile à un moment donné, et non une étude sur le long terme prenant en compte les personnes entrant et sortant. Même si cette méthode «apparaît la plus sûre et la plus complète», elle «ne permet pas d’atteindre les personnes qui ne recourent à aucun des services d’aide pendant la période d’enquête. De ce fait, on mesure mal certaines populations de sans‑domicile qui restent en marge de ces services d’aide», souligne l'Insee.

Cordialement,

Pauline Moullot