Cette question a été posée à Checknews en raison de la publication, par deux journalistes du Monde, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, d'un livre sur Trappes, La Communauté, sorti en début d'année aux éditions Albin Michel.

Mais rien ne prouve, à ce jour, que le rappeur La Fouine a incendié la synagogue de Trappes, survenu le 10 octobre 2000, dans un contexte de tension en France, provoqué à l'époque par une recrudescence du conflit israélo-palestinien. Ce n'est en tout pas ce qu'écrivent les deux journalistes.

Si les deux auteures sous-entendent que l'incendie de la synagogue pourrait être d'origine criminelle, alors que cette piste a été écartée en 2002 par le procureur de la République de Versailles, elles n'accusent jamais La Fouine d'en être à l'origine. Au contraire même.

Que peut-on donc lire dans ce livre ? Le rappel de plusieurs faits d'abord : La Fouine a bien, un temps, été suspecté par la justice d'avoir joué un rôle de premier plan dans cette histoire. Une semaine après l'incendie, le rappeur était en effet interpellé, avant d'être mis en examen pour «dégradation de bien privé par substance incendiaire». Il est ensuite transféré à la prison de Nanterre, où il a été placé pendant deux mois à l'isolement total.

Il est libéré en mars 2002, quand le procureur de la République de Versailles déclare, au vu des investigations, que l'incendie «semble avoir été causé par le geste d'un agent de la société HLM, propriétaire du local, qui, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé, y a jeté son mégot allumé».

Dans La Communauté, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin raconte qu'au lendemain de l'incendie, des jeunes se sont vantés devant La Fouine d'avoir mis le feu à la synagogue. «Sur les planches de photos que lui a présentées la police lors de sa garde à vue, La Fouine les a reconnus, mais s'est tu. Pour lui, ce ne sont que des pantins. Les responsables sont ailleurs», peut-on lire page 145 de ce livre.

«La vérité sur l'affaire de la synagogue, estiment les journalistes du Monde, La Fouine l'a gardée pour un livre publié quinze ans plus tard sans que personne y prête vraiment attention». Dans son autobiographie, Drôle de parcours, La Fouine en dit -un peu- plus à ce sujet et écrit que ces jeunes s'étaient «laissé monter la tête par des islamistes en carton». Des religieux «bien lâches» qui leur avaient «bien bourré le cerveau». Des religieux qu'ils ne nomment pas.

On résume donc : la justice a bien soupçonné dans un premier temps le rappeur d'être à l'origine de l'incendie. Puis l'a libéré après que l'enquête a privilégié la thèse de l'accident. De son côté, le rappeur a écrit que l'incendie a été commis par des jeunes gamins qui se sont laissés bourrés le crâne par des «islamistes en carton».

Impossible, donc, en l'état, d'écrire que La Fouine a incendié, en 2000, la synagogue de la ville de Trappes.

Robin A.