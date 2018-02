Bonjour,

La réponse est non. Le présentateur de l'émission Quotidien ne l'a plus.

Nous avons appelé Yann Barthès, pour lui poser la question:

J'ai eu ma carte de presse. J'ai toujours le bout de plastique, mais je ne la renouvelle plus, pour des raisons personnelles.

Quelles raisons? Barthès ne répondra pas. Mais il nous retourne la question:

- Elle vous sert à quoi votre carte de presse ? - Entre autres choses, à rentrer gratuitement dans des musées... - Bah voilà.

Contactée, la société de production de Quotidien, Bangumi, n'a pas répondu à la question de savoir pourquoi, ou depuis quand, le présentateur vedette ne renouvelait plus sa carte. Du côté de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP), on explique «ne pas pouvoir communiquer d'informations sur des cas particuliers».

Si notre interlocuteur ne désire pas en dire plus, c'est peut-être que la Toile et plusieurs médias s'étaient déjà intéressés, en 2012, à sa carte de presse. En cette année d'élections, des personnalités politiques avaient reproché au Petit Journal (ancêtre de Quotidien, déjà produit à l'époque par Bangumi), le traitement que faisait l'émission de la vie politique française.

A l'époque, le président de la Commission de la carte, Eric Marquis, se demandait, dans une interview à Arrêt sur images, si Le Petit Journal était «du divertissement ou de l'information». Et d'ajouter que «la question de ce renouvellement» de la carte de presse pouvait se poser pour l'équipe de Bangumi. Aujourd'hui, elle ne se pose plus pour Yann Barthès: il n'en veut plus.

Fabien Leboucq