Bonjour,

Votre question porte sur une déclaration de la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, sur France Info.

«La France dépense 12% de son PIB en dépenses de santé, c’est beaucoup plus que tous les pays de l’OCDE. la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 9% du PIB»

Santé : "La France dépense 12% de son PIB en dépenses de santé, c’est beaucoup plus que tous les pays de l’OCDE", explique Agnès Buzyn #8h30politique pic.twitter.com/ZPL5IjzZ1l — franceinfo (@franceinfo) 9 février 2018

Voilà les données les plus récentes (pour l'année 2016) de l'OCDE.

On le voit, la France apparaît en quatrième position ex-aequo avec 11% de son PIB consacré aux dépenses de santé. L'écart de 1 point avec les 12% évoqués par la ministre (qu'on retrouve dans la dcoumentation publique française) tient probablement au fait que l'OCDE utilise un autre indicateur que celui utilisé au niveau national (indicateur dépense courante de santé au sens international -DCSi).

Avec 11% du PIB, la France est bien au dessus de la moyenne (qui est effectivement de 9% du PIB). En revanche, quelques pays sont au dessus. C'est le cas de l'Allemagne, de la Suisse et des Etats-Unis. Selon une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) daté de 2017, «la dépense est particulièrement élevée aux Etats-Unis, du fait d’honoraires de médecins et de prix des produits de santé bien supérieurs à ceux pratiqués dans les autres pays». Elle est en outre, plus que partout ailleurs, couverte par des assurances privées.

De fait, le tableau de l'OCDE comptabilise la somme de toutes les dépenses engagées pour la fonction santé par les financeurs, qu'il soient publics ou privés (ménages, systèmes d'assurance maladie facultatifs). Comme on le voit sur cet autre tableau ci dessous (données de 2015) issu de l' étude de la Drees, la structure de la dépense de santé change largement selon les pays. Aux Etats-Unis, la part du financement privé dépasse celle du public. En France, la dépenses publique de santé représente 79% de la dépense de santé totale, au dessus de la moyenne de l'OCDE (mais en dessous des pays scandinave, de l'Allemagne ou encore du Japon). La France se distingue aussi par le plus faible «reste à charge» (ce que les ménages payent directement, en bleu dans le graphique) de l'OCDE (avec 7% de la dépense totale), mais aussi par une part des régimes privés facultatifs (14% de la dépense totale) nettement plus importante que la moyenne (loin derrière les Etats-Unis, et à peu près à égalité en deuxième position avec la Slovénie, le Canada et l'Irlande).

Cordialement

C.Mt