Bonjour,

C'est une information qui circule depuis des mois sur les réseaux sociaux, qui nécessite quelques précisions. Le groupe Accor a annoncé en mars 2017 la cession de 62 hôtels à la SNI (Société nationale immobilière), filiale de la Caisse des dépôts. Les hôtels sont destinés pour partie aux demandeurs d'asile mais pas seulement. Explications:

Depuis plusieurs années, les structures d’hébergement d’urgence souffrent d’un engorgement que la crise migratoire de 2015 a accentué. En effet, les places en centres d’accueil étant insuffisantes, plusieurs demandeurs ont été aiguillés vers des structures d’hébergement d’urgence, destinées en théorie à des populations en situation d’urgence sociale, notamment les sans domicile fixe. Le manque de place dans les centres dédiés a conduit l’Etat à recourir massivement aux nuitées dans des hôtels, onéreuses pour les finances publiques.

Pour remédier à cette situation, l’Etat a augmenté le nombre de places afin d'accueillir les demandeurs d’asile et les populations en difficulté.

En septembre 2016, le gouvernement publie deux appels d’offres, prévoyant la création de 10 000 nouvelles places d’hébergement d’urgence. 5 000 sont destinées à accueillir des personnes dans le cadre du dispositif d’hébergement généraliste et 5000 sont destinées à accueillir des demandeurs d’asile, mais aussi «des personnes qui ont manifesté l’intention de déposer de manière imminente une demande d’asile» (visant les populations de Calais) dans le cadre du Programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (Prahda), un nouveau dispositif d'accueil.

La SNI a emporté en mars 70% des appels d’offres: la totalité des places relevant du droit d’asile, et un gros tiers des 5 000 places d’hébergement généraliste. Pour fournir l’hébergement, la SNI a constitué un tour de table de six investisseurs pour acheter 62 hôtels Formule 1 qu’Accor voulait céder. Dans ce montage innovant, qui s’appuie donc sur l’argent d’investisseurs privés, c’est Adoma (ex-Sonacotra), filiale de la SNI, qui va gérer les centres.

Conformément aux lots emportés par la SNI lors de l’appel d’offres, 38 des 62 hôtels devaient initialement être dédiés à l’accueil des demandeurs d’asile, et les autres à l’accueil de personnes en situation de précarité sociale. La raison de cette séparation tient au fait que le contrat prévoit un accompagnement social, et que celui-ci diffère selon les populations.

Au 8 février 2018, 59 des 62 hôtels ont été ouverts selon les informations transmises par la SNI à Checknews: 37 sont dédiés aux demandeurs d'asile, et 22 à l'hébergement dit «généraliste».

Pour l'Etat, l'avantage de ce type de dispositif est de créer une offre d'accueil supplémentaire, mais aussi de le faire à moindre coût. La SNI faisait valoir que le coût de la place de ce nouveau type de structure revenait à 17 euros la nuit, comme actuellement pour une nuitée d’hôtel en moyenne, mais en comptabilisant aussi l’accompagnement social (estimé à 4 ou 5 euros environ). La SNI affirme à Checknews que le coût est de 18,65 euros pour l'hebergement généraliste et de 16,5 euros pour les demandeurs d'asile (accompagnement social compris dans les deux cas).

De leur côté, les associations ont dénoncé un nouveau type d'hébergement «low cost» par rapport aux structures qui préexistaient.

Un communiqué relayé par le Gisti en décembre dernier déplorait les conséquences de cet «hébergement discount» pour les demandeurs d'asile:

Accompagnement social quasi inexistant; or les personnes en demande d’asile ont besoin de connaître leurs droits concernant les démarches auprès de l’Ofpra, la Préfecture, la CNDA, ainsi que sur leurs droits sociaux. Ce qui est crucial pour l’intégration des demandeurs d’asile dans la société française.

Aucun budget pour l’interprétariat; les démarches administratives sont cruciales pour garantir l’accès aux droits relatifs aux des demandeurs d’asile.

Assignation à résidence des personnes en procédure Dublin, en collaboration avec la Police aux frontières pour faciliter les transferts vers les pays concernés. Conditions d’hébergement très précaires et restrictives (chambres exiguës, pas d’espaces collectifs, 1 machine à laver pour 80 personnes, faible accès à Internet, interdiction de sortie entre 22 heures et 8 heures, expulsion du Pradha après trois jours d’absence, etc.).