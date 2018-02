Bonjour,

Il est fréquent de voir mentionnée cette «carte bleue pour les migrants» sur les réseaux sociaux, parfois avec quelques confusions.

Précisions que nous ne parlons pas ici des migrants au sens large, mais des demandeurs d'asile, c'est à dire des personnes ayant fait la demande de l'asile en France, et en attente de l'examen de leur demande. Ces derniers perçoivent, conformément aux textes internationaux, une aide, l'ADA : aide aux demandeurs d'asile.

Le montant de l'ADA varie en fonction de la taille de la famille et des conditions de logement. Pour atteindre le maximum que vous évoquez (37,40 euros), il faut donc une famille de 10 personnes.

Cette aide est versée, le plus souvent, au moyen d'une carte de retrait (et non d'une carte de crédit), qui est alimentée chaque fin de mois.

Le décret du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour les demandeurs d'asile (ADA) précise ainsi dans son article 744-33 :

L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.

En effet, nombre de demandeurs d'asile n'ont pas de compte bancaire.

Voilà ce que reçoivent les demandeurs avec leur carte :

La carte est utilisable tant que l'ADA est versée au demandeurs, c'est-à-dire jusqu'à la notification de la décision de l'administration concernant la demande d'asile.

Le versement peut également être interrompu dans certains cas :

Refus d'une proposition d'hébergement, Non-respect de l'obligation de vous présenter aux autorités ou ne vous êtes pas rendu aux entretiens personnels, Abandon, sans motif légitime, du lieu d'hébergement, Non-respect des conditions pour percevoir l'allocation, Incapacité ou refus de produire les documents demandés.

Pour résumer : cette carte de retrait existe bel et bien. Il s'agit d'un moyen de simplifier le versement de l'aide dont bénéficient les demandeurs pendant le temps de l'examen de leur demande d'asile.

Cordialement

C.Mt