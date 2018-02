Bonjour,

Votre question porte sur un reportage de France 2 diffusé dans le journal télévisé de 20 heures du 3 février 2018, disponible ici. Les journalistes s'attachent à montrer quelles sont les différences en termes de temps de parcours, de consommation et de distance de freinage, selon qu'on roule à 90 km/h ou à 80 km/h. Un écho direct à l'annonce par le gouvernement de la diminution de la vitesse maximale autorisée (de 90 km/h à 80 km/h), qui interviendra au 1er juillet.

Pour leur reportage, les deux journalistes choisissent un tronçon de 100 kilomètres de route départementale entre Les Grandes-Ventes (Seine-Maritime) et Marines (Val-d'Oise). L'un se fixe comme vitesse maximale 80 km/h, l'autre 90 km/h. Ils partent avec deux voitures qu'ils qualifient dès le départ d'«identiques». On retrouve ce mot dans le texte qui accompagne la vidéo sur le site internet de franceinfo.

Problème: ces véhicules, deux Peugeot 308 appartenant à France Télévisions, ne sont pas identiques. Un œil néophyte pourra déjà remarquer que les calandres des deux véhicules ne sont pas les mêmes. A cela s'ajoute, pour un télespectateur un peu plus attentif, que les tableaux de bord des deux véhicules, aperçus brièvement durant le reportage, diffèrent. Mais ce n'est pas tout.

Trois ans d'écart

On peut voir l'immatriculation de ces voitures dans la vidéo. Or, plusieurs sites permettent de trouver, à partir d'un numéro de plaque d'immatriculation, le modèle d'un véhicule (sous réserve que le titulaire de la carte grise n'ait pas stipulé, au moment de sa demande, qu'il voulait que les informations concernant son véhicule restent privées). Nous avons donc essayé de comparer les deux 308.

Sur ParuVendu, on peut lire qu'un véhicule (appelons-le A) a été produit en 2017, alors que l'autre (B) l'aurait été en 2014. A et B possèderaient respectivement 6 et 5 chevaux fiscaux. Le site L'Argus.fr ne trouve pas de trace de l'immatriculation du véhicule A, qui serait, selon le site «trop récent, ou trop ancien» (ce qui pourrait confirmer qu'il a bien été produit en 2017). En revanche, L'Argus et ParuVendu concordent sur les caractéristiques du véhicule B: produit en 2014, avec 5 chevaux fiscaux. Quant au site de Norauto, on y lit que A aurait 120 chevaux (vapeur), et B 115.

A gauche, dans les captures d'écran ci-dessus, le véhicule «A», à droite le «B». Ci-dessous, les caractéristiques de B.

L'Association des médias auto & moto (Amam) a réalisé – avant nous – ces calculs. Dans un communiqué publié le mercredi 7 février au matin sur sa page Facebook, elle s'attaque au reportage. Notamment parce que les deux véhicules ne sont pas les mêmes:

Outre des puissances moteur différentes, ces deux modèles présentent des consommations homologuées sensiblement différentes. Le modèle le plus récent est en effet plus économe de 0,5 litre aux 100 kilomètres selon les données d’homologation. C’est pourtant celui qui servira à «démontrer» qu’il est plus économique de rouler à 80 qu’à 90 km/h.»

Au-delà des différences entre les véhicules, comparer la consommation de deux conducteurs n'a pas beaucoup de sens. Contacté par téléphone, le journaliste spécialisé dans l'automobile Alexandre Lenoir, qui a participé à la rédaction du comuniqué de l'Amam, explique: «Des techniciens d'un grand constructeur nous ont dit que pour la même voiture conduite par 200 personnes différentes, on observait, sur un trajet donné, des écarts de consommation de 2 litres aux 100 kilomètres.» Et de rappeler que les tests de consommation sont normalement effectués en circuit, par des professionnels.

L'Amam qualifie par ailleurs le test de freinage qui conclut le reportage de «parodique». Chacun des deux journalistes conservant son véhicule, il est en effet compliqué de comparer la distance de freinage selon qu'on roule à 80km/h ou à 90 km/h. Alexandre Lenoir précise: «Ces deux voitures ont trois ans d'écart, elles n'ont pas les mêmes pneus...». Et de s'interroger: «Pourquoi, au moins pour ce test, ne pas avoir pris un seul véhicule, en le faisant rouler un coup à 80 km/h, un coup à 90 km/?».

L'association dit ne pas vouloir se prononcer sur le fond de la mesure, qui a déchaîné les passions depuis plusieurs mois. Nous vous avions déjà parlé, dans Libération, de la guerre des chiffres à ce sujet, et vous nous aviez posé beaucoup de questions sur le passage de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes. D'ailleurs de nombreux sites opposés à cette mesure ont abondamment relayé et critiqué le reportage de France 2 après sa diffusion.

Pour sa part, l'Amam espère simplement que France 2 accueillera son communiqué «comme une amicale invitation à considérer l'automobile et la sécurité routière comme des domaines suffisament sérieux pour ne pas souffrir de telles approximations.» Contacté, France Télévisions n'a pas répondu à nos questions.

Fabien Leboucq