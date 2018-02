Bonjour,

Vous faites référence à la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap), think tank libéral dirigé par Agnès Verdier-Molinié, qui milite pour une réduction de la sphère publique et des interventions de l'Etat. L'Ifrap est effectivement reconnue depuis plusieurs années comme un «lobby» auprès de l'Assemblée nationale. Un «lobby», ou plutôt un «représentant d'intérêt», selon le vocabulaire employé aujourd'hui par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

C'est la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a encadré l'activité des lobbyistes, et privilégié le terme de «représentants d'intérêts». Qui sont donc définis ainsi : «Sont des représentants d’intérêts les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et de l’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire.» Sont aussi compris dans la définition les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale, mais qui exercent à titre individuel une activité professionnelle de lobbying.

A ce jour, 958 représentants d'intérêts sont enregistrés sur le répertoire publié sur le site de la HATVP, classés selon différents types d'organisations: sociétés commerciales, syndicats, cabinets de conseil, cabinets d'avocats, organisations professionnelles ou chambres consulaires. Dans cette liste, les sociétés commerciales sont les plus représentées. Parmi elles, et pour n'en citer que quelques-unes: Coca-Cola, Havas, eBay, Sanofi ou Veolia. Mais on trouve aussi des fondations (Fondation d'Auteuil, Fondation de France) ou des associations (Territoires zéro chômeur longue durée, Réseau français des étudiants pour le développement durable, etc...).

Comment les représentants d'intérêts peuvent-ils, concrètement, influencer sur la décision publique? En entrant en communication avec un membre du gouvernement, un membre de cabinet ministériel, un parlementaire, un collaborateur du président de la République, certains membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (le CSA par exemple) ou le président d'un conseil départemental ou régional.

Pour en revenir à votre question : l'Ifrap fait bien partie de ces presque 1000 représentants d'intérêt, depuis plusieurs années. La personne chargée de la représentation d'intérêts est la directrice de la fondation, la très médiatique Agnès Verdier-Molinié (invitée sur le plateau de 28 minutes sur Arte ce 5 février pour parler de la fonction publique).

Il est exact par ailleurs que l'Ifrap bénéficie d'une réduction d'impôts à hauteur de 70%. En 2009, l'Ifrap a été reconnue association d'utilité publique, par décret de François Fillon, alors Premier ministre. Ce qui permet à la fondation de bénéficier de dons donnant lieu à des réductions d'impôts, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, sur la fortune et sur les sociétés. Au titre de l'impôt sur la fortune, les donateurs bénéficient par exemple d'une réduction d'impôt de 75% sur leurs versements. En 2016, l'Ifrap, essentiellement financée par la générosité privée, a reçu 1 340 407 euros de dons (contre 1 349 091 en 2015) selon les comptes publiés par la fondation.

Peut-on, pour répondre à votre question, bénéficier de ces dons défiscalisés, tout en étant reconnu représentant d'intérêts et susceptible d'influencer sur la décision publique? Tout à fait. C'est même écrit, noir sur blanc, sur le site de la HATVP qui précise que toutes les personnes morales de droit privé, quel que soit leur statut ou leur objet social, sont susceptibles d'être des représentants privés. «L'inscription au répertoire des représentants d'intérêts des associations reconnues d'utilité publique n'entraîne pas la perte de reconnaissance», précise le site en note.

Si certains internautes sur Twitter se sont étonnés qu'une organisation libérale faisant du lobbying pour limiter les dépenses publiques puisse bénéficier de dons défiscalisés, sachez donc que c'est légal.

