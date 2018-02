Bonjour,

Comme nous l'avons déjà expliqué lors d'une précédente réponse, la hausse d'1,7% de la CSG prévue par la dernière loi finance est entièrement compensée pour presque tous les fonctionnaires depuis le début de l'année. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES) d'1% auparavant prélevée sur le salaire des agents a été supprimée. Pour compenser la perte restante, une prime compensatoire doit être versée par les employeurs à l'ensemble des agents de droit public depuis le mois de janvier. Cette prime, critiquée par les syndicats pour sa complexité, est calculée à partir des revenus de 2017.

Ce mode de calcul est depuis le début un sujet de polémique : les agents ayant été augmentés entre 2017 et 2018 ont donc perçu une prime calculée sur leur rémunération passé, alors que la hausse de la CSG est elle calculée sur leur rémunération de 2018.

Retard du versement de la prime compensatrice

Mais au delà, s'est ajouté pour de nombreux fonctionnaires un retard du paiement de la prime compensatrice dans certains secteurs de la fonction publique au mois de janvier. Des agents, principalement dans les collectivités et les établissements hospitaliers ont donc effectivement connu une baisse de leur net le mois dernier pour cette raison.

Pour un salaire de 1600 euros mensuel net, la perte est par exemple d'environ 10 euros, selon Benoît Teste, secrétaire général adjoint du Snes FSU, syndicat majoritaire chez les enseignants du second degrés.

D'après un sondage effectué par l'Association des directeurs des ressources humaines (DRH) des grandes collectivités au début du mois de janvier, (repris par la presse professionnelle) seulement 41,7% des DRH ayant déjà instauré la hausse de la CSG en janvier la compenseront sur le même bulletin de paie. La majorité d'entre eux explique ce retard par le mauvais paramétrage des systèmes d'information des ressources humaines. «La plupart des collectivités a choisi de retarder aussi la hausse de la CSG pour éviter de pénaliser les agents», précise Johan Theuret, président de l'association.

Le retard de versement de la compensation est dû «à un problème de mise à jour des logiciels de paie», confirme Philippe Blanchot, chef du cabinet d'Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. En cause, des délais trop courts entre l'adoption de la loi finances, la parution du décret d'application le 30 décembre, puis de la circulaire précisant les modalités de mise en oeuvre le 17 janvier. Dans le cas de la fonction publique de l'Etat qui rassemble les enseignants, les agents travaillant dans les ministères et les administrations de l'Etat, le logiciel de paie avait été mis à jour avant même la parution du décret, en décembre pour anticiper les changements. Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les logiciels de paies sont décentralisés engeandrant des disparités entre les agents. «La compensation de la CSG n'est pas en place au mois de janvier parce que certains établissements ont sous-traité cette gestion à des organismes privés. Pour autant, une infromation a été adressée aux agents et précise que la compensation sera active en février», rapporte Bruno Lamy, secrétaire national de la fédération santé-sociaux CFDT.

D'après Philippe Blanchot, les retards ont principalement été repérés dans ces secteurs. Il assure que la majorité d'entre eux seront rattrapés de manière rétroactive au mois de février. Afin d'aider les agents à mieux comprendre la réforme, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a mis en ligne le 2 février sur le portail de la fonction publique.

Les fonctionnaires ont aussi subi la hausse du prix de la mutuelle et des cotisations retraites

Ajoutons que plusieurs agents ont pu croire qu'il n'avaient pas bénéficé de l'indmenité compensatrice en raison d'autres facteurs ayant affecté à la baisse leur salaire. En effet, les fonctionnaires continuent aussi de subir la hausse continue de la cotisation des retraites pour l'ensemble des agents depuis 2010, et ont été confrontés à une augmentation des tarifs de la MGEN, la mutuelle la plus répandue chez les fonctionnaires.

Cette superposition de plusieurs évolutions peut rendre difficile l'estimation de l'étendue du retard pris par les employeurs publics. «Certains agents bénéficiant de la compensation subissent une perte du pouvoir d’achat du fait de l’augmentation du taux de la CNRACL [caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers], et croient dans certains cas ne pas avoir la compensation», explique Pascal Kessler, membre du bureau exécutif de la Fédération autonome.

Cordialement,

Emma Donada