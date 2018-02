Bonjour,

Vous faites référence au message suivant, posté sur Twitter le 3 février par le compte @InfoRoubaix, qui comme son nom l'indique, tweete majoritairement sur l'actualité roubaisienne. Sous ce message, illustré par une photo... de la ville de Garenne-Colombes, les réactions ont plu, dénonçant le retour à une période pré-laïque, ou une nouvelle forme de communautarisme.

La réalité, pourtant, est plus simple: le 13 janvier, le compte Twitter @InfoRoubaix annonçait déjà l'ouverture d'une piscine, en cours de construction, dans la salle de sports Basic-Fit. Et pour cause : la chaîne Basic-Fit propose plusieurs clubs «Ladies only», comprendre uniquement réservées aux femmes, en France. C'est le cas à Toulouse, à Reims, à Strasbourg, mais aussi à Roubaix donc. C'est aussi le cas en Belgique, avec plusieurs clubs «100% femmes» à Bruxelles ou dans sa banlieue proche.

Dans les deux pays, les clubs de gym réservés aux femmes ont déclenché des mini-polémiques. Mais en France, comme en Belgique, la justice n'a jamais ordonné leurs fermetures. En 2014, la cour d'appel de Liège a estimé que réserver une salle de fitness aux femmes n'était pas discriminatoire. En raison, notamment, du fait que les hommes et les femmes n'ont pas la même morphologie. «Le club de gym avait pu prouver, documents de déménagement à l’appui, qu’il avait acquis des appareils de musculation mieux adaptés à la gente féminine», expliquait à l'époque le quotidien belge le Soir.

En France, c'est un club de sports réservé aux femmes au Raincy (Seine-Saint-Denis) qui avait fait polémique. Le maire UMP de la commune Eric Raoult avait en 2014 ordonné la fermeture de la salle pour non-respect des normes de sécurité en cas d'évacuation et absence de parking pour ses clientes, tandis que le couple propriétaire de la salle, de confession musulmane, dénonçait un geste islamophobe. En mars 2014, à quelques jours du premier tour des municipales, la salle avait finalement été autorisée à réouvrir.

Ouvrir une salle de sports réservée aux femmes est, en effet, légal en France. La loi du 27 mai 2008 dans le domaine de la lutte contre les discriminations autorise à ce que «soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés».

Résumons: selon un compte Twitter spécialisé dans l'actualité roubaisienne, une piscine est en train d'être construite dans une salle de gym à Roubaix, exclusivement réservée aux femmes. Depuis plusieurs années, des dizaines de salle de gym réservées aux femmes ont été ouvertes en France, sans que jamais la justice ne trouve rien à y redire. En octobre 2013, le directeur du groupe Moving, qui s'est aussi lancé dans ce nouveau business, expliquait à 20 minutes qu'elles n'avaient pas été créées spécialement en direction des femmes musulmanes. «Des femmes ne veulent pas faire du sport au milieu d’hommes, par exemple parce qu’elles sont en surpoids ou qu’elles ne veulent plus se faire draguer», ajoutait-il.

