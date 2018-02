Bonjour,

Un «shadow cabinet», ou «cabinet fantôme» en français, c'est un contre-gouvernement proposé par l'opposition.

La pratique est très répandue dans les systèmes parlementaires anglo-saxons. On en trouve ainsi au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou encore en Jamaïque et en Afrique du Sud. Le parlement britannique définit le shadow cabinet comme «une équipe de porte-parole choisis par le leader de l'opposition pour refléter le gouverment. (...) L'opposition officielle cherche ainsi à se présenter comme une alternative au gouvernement». Dans les cabinets fantômes, on trouve ainsi un ministre des affaires étrangères de l'ombre, un ministre de l'intérieur, etc. Le gouvernement est souvent représenté poste par poste, et les ministres sont censés critiquer l'action de leur homologue en place.

Voici ce qu'expliquait Libération en 2012:

Le concept est censé donner plus de réactivité et de visibilité aux membres d’un parti d’opposition. Le «contre-gouvernement» doit, en principe, permettre de mieux organiser la riposte et le spécialiste de telle thématique peut espérer être identifié pour répondre à tel projet de loi ou déclaration de «son» ministre.

L'équipe de Laurent Wauquiez avait annoncé en décembre réfléchir à la nomination d'un shadow cabinet. Celle-ci devait intervenir lors du congrès du parti à la Mutualité, le 27 janvier. Las, si une équipe dirigeante et des conseillers politiques ont été nommés, ces postes ne ressemblent en rien à un shadow cabinet. On y retrouve en effet des secrétaires généraux, des conseillers politiques mais pas de conseillers ayant des postes équivalant aux portefeuilles ministériels.

Essayer d'importer cette tradition d'outre-Manche n'est pas nouveau, mais l'initiative n'a jamais pris. Pendant la primaire de la droite, François Fillon avait lui aussi promis un «gouvernement commando» qu'il nommerait «quatre mois avant l'élection» présidentielle. Il n'avait finalement rien annoncé avant le scrutin.

En 2016, Nicolas Sarkozy, alors président de Les Républicains, avait nommé des secrétaires nationaux qui avaient chacun leur champ d'expertise. On retrouvait ainsi Pierre Lellouche aux affaires internationales, Geoffroy Didier au logement, ou Valérie Boyer à la santé. Mais l'expression «shadow cabinet» n'était alors pas utilisée.

En 2012, Dupont-Aignan et Borloo avaient eux aussi annoncé des shadow cabinets. En 2010, François Bayrou s'y était essayé, et avait été quelque peu raillé par les médias. Précédé par Jean-Marc Ayrault en 2007 qui avait dû renoncer à accoler l'étiquette «shadow cabinet» à une liste de parlementaires ayant vocation à créer un contre-gouvernement.

En fait, expliquait Libération en 2012, le premier à avoir proposé un cabinet fantôme c'était... François Mitterrand, dès 1966:

La première expérience remonte, en France, à 1966, lorsque François Mitterrand, après son échec à la présidentielle, monte son gouvernement virtuel avec les composantes de la gauche non communiste.

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.