Bonjour,

Jeff Koons est un artiste plasticien américain. Fin 2016, soit un peu plus d'un an après les attentats du 13 novembre 2015, l'ambassade des Etats-Unis et la mairie de Paris ont annoncé que Jeff Koons souhaitait «offrir» en hommage aux victimes du terrorisme une immense œuvre d'art nommée Bouquet of Tulips («Bouquet de Tulipes»).

Une dizaine de mètres de haut, plusieurs dizaines de tonnes de bronze, d'acier et d'aluminium… Et dès le départ, une polémique sur la rapidité avec laquelle l'installation avait été annoncée, sans que toutes les autorités compétentes ne soient consultées ou que les fonds ne soient réunis. «Il est plus facile de mener une opération de mécénat une fois que l’on a pu communiquer avec une esquisse», expliquait à l'époque l'adjoint à la culture de la ville de Paris, Bruno Julliard, à Libération.

En janvier 2018, la polémique n'a pas désenflé. Un collectif de personnalités du milieu de la culture (artistes, politiques…) signait dans Libé une tribune au titre sans équivoque, «Non au "cadeau" de Jeff Koons». Ces personnalités évoquent un cadeau «choquant» :

Symboliquement, avant tout. [...] Le choix de l’œuvre, et surtout de son emplacement [entre le Palais de Tokyo et le Musée d'ats modernes, dans le XVIe arrondissement] , sans aucun rapport avec les tragiques événements invoqués et leur localisation, apparaissent pour le moins surprenants, sinon opportunistes, voire cyniques. Démocratiquement [...] ne faudrait-il pas procéder par appel à projets, comme c’est l’usage, en ouvrant cette opportunité aux acteurs de la scène française ? [...] Architecturalement et patrimonialement, par son impact visuel, son gigantisme (12 mètres de hauteur, 8 de large et 10 de profondeur) et sa situation, cette sculpture bouleverserait l’harmonie actuelle entre les colonnades du Musée d’art moderne de la ville de Paris et le Palais de Tokyo, et la perspective sur la tour Eiffel. Artistiquement, créateur brillant et inventif dans les années 1980, Jeff Koons est depuis devenu l’emblème d’un art industriel, spectaculaire et spéculatif. Son atelier et ses marchands sont aujourd’hui des multinationales de l’hyperluxe, parmi d’autres. [...] Financièrement enfin, cette installation serait coûteuse pour l’État, et donc pour l’ensemble des contribuables. Car l’artiste ne fait don que de son «idée», la construction et l’installation de la sculpture, estimées à 3,5 millions d’euros au minimum, étant financées par des mécènes, notamment français, qui bénéficieraient d’abattements fiscaux à hauteur de 66% de leur contribution. [...] Techniquement [...] placer 35 tonnes au-dessus des salles d’exposition du Palais de Tokyo est un défi important.

Voilà pour les arguments. A cela s'ajoutent une pétition en ligne, une prise de parole de l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, dans Le Monde, ou encore l'opposition sur Twitter de Danielle Simonnet, élue France insoumise au Conseil de Paris.

Paris doit refuser le faux cadeau de #jeffkoons financé par mécénat & bénéficiant à 66% de déductions fiscales, donc vos impôts... Allez, #Hidalgo on le met direct au Bon coin ? https://t.co/ZL7V5ap3OM — Simonnet Danielle (@Simonnet2) 2 février 2018

Conséquence de la fronde, «le ministère de la Culture semble vouloir aujourd'hui modérer l'obstination de la Mairie de Paris», écrivait Libération le 30 janvier. La ministre Françoise Nyssen a rencontré l'artiste Jeff Koons pour discuter de son œuvre. Le 4 février, la ministre s'exprimait dans les pages du Journal du Dimanche, assurant l'artiste et la municipalité du soutien plein et entier du gouvernement : «Je reçois la semaine prochaine des représentants de la scène artistique française. Nous allons accompagner la Ville de Paris et trouver ensemble une solution à la hauteur de l’enjeu symbolique.»

«Je souhaite que ce projet aboutisse. Ce n'est pas moi qui me mettrai en travers», a renchérit, mardi 6 février, Anne Hidalgo devant le Conseil de Paris, en estimant que la sculpture «Bouquet of Tulips» de Jeff Koons allait être «un legs majeur» pour la ville. La «question est autant diplomatique qu'artistique», a ajouté la maire, qui par ailleurs «trouve ça beau».

Fabien Leboucq