Vous faites référence à ce tweet, posté dimanche 4 février, posté pendant la diffusion de l'émission On n'est pas couché sur France 2, et dans lequel le compte Twitter «L'informatrice zélée» s'interrogeait : «Laurent Ruquier qui évoque les accointances nazies du fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad. Pourquoi ne parle-t-il pas aussi de l'admiration de la famille Darty (les pères fondateurs) pour le régime hitlérien, au poin d'avoir repris les codes esthétiques du drapeau nazi ?». Le message a depuis été retweeté plus de 300 fois.

Pourtant, si le passé trouble du fondateur d'Ikea est connu (il comptait parmi ses proches le leader du parti nazi suédois, dont il fut témoin de mariage), rien n'a jamais été écrit sur des liens similaires entre la famille Darty et le régime nazi. Rien sinon remarquer, comme cela a déjà été le cas sur un forum de jeuxvideo.com ou sur le site d'Alain Soral Egalité et Réconciliation, que le logo de Darty, comme l'emblème du drapeau nazi, est à l'intérieur d'un rond blanc entouré de rouge. C'est le cas depuis au moins 1968 et l'ouverture à Bondy de la première grande surface Darty (voir l'image ci-dessous, extraite de la communication officielle de la marque).

Ce n'est pas la première fois que ce compte Twitter, 30 000 abonnés à ce jour, fait le lien entre Darty et le parti d'Adolf Hitler. Le 10 avril 2014, déjà, «L'informatice zélée» s'étonnait : «Personne ne l'a remarqué mais Darty, entreprise familiale juive, a repris les couleurs du drapeau nazi : rouge, blanc et noir. Mais chut… ». A l'époque, Twitter avait été nettement moins réceptif, avec seulement 14 retweets.

Meme chose en 2015, quand «L'informatrice» écrivait : «Oui, les frères Darty (issue d'une famille juive ashkénaze) se sont inspirés du drapeau nazi pour leur logo. J'énonce une évidence».

Une évidence peut-être, mais pas la moindre preuve. Comme en 2008, quand le blog antifasciste Réflexes écrivait, dans un article particulièrement confus sur les liens entre Darty et l'extrême droite, que l'enseigne avait opté «pour un logo à l'apparence évocatrice puisque reprenant les codes esthétiques du drapeau nazi».

Malgré plusieurs centaines de retweets, absolument rien ne permet d'affirmer aujourd'hui que le logo de Darty est inspiré du drapeau nazi. Le seul argument avancé par «L'informatrice zélée» est le suivant : «Si on enlève le nom de Darty pour le remplacer par la croix gammée, ça donne quoi ?»

L'un des fondateurs de Darty, Bernard Darty, a pourtant répondu à ses accusations. Son message a été publié par «L'informatrice zélée» dans la soirée du 4 février. CheckNews a pu vérifier l'authenticité de ce message. Il a bien été écrit par Bernard Darty, à l'origine notamment du logo de la marque. Dans ce message, il répond : «Je m'appelle Bernard Darty. J'ai 83 ans et avec mes frères j'ai créé la société qui porte notre nom et c'est moi qui ait conçu le logo Darty. Pourquoi ? Peut-être pour remercier les nazis (sic), alors que j'avais 7 ans et demi d'avoir arrêté ma mère le 16 juillet 1942 au cours de la rafle dite du vélodrome d'hiver. Elle a été déportée à Auschwitz et n'est jamais revenue. Mon frère Nathan arrêté en septembre 1941 est l'un des 23 survivants des 1000 personnes qui ont été déportés lors du premier convoi vers Auschwitz…».

Dans le même message, on peut aussi lire : «On me dit que vous êtes une femme rabbin ! Et même professeur de théologie ! Mais cela je ne peux pas le croire…». C'est ainsi, en effet, que «L'informatrice zélée» se présente dans sa biographie sur Twitter. En 2011, dans un article de Slate intitulé «Comment manipuler l'information sur Internet», ce même compte Twitter était déjà cité, accusé de sortir des informations exclusives «qui ne se vérifiaient jamais». A l'époque, elle n'était ni professeure de philosophie, ni rabbin. Dans sa bio Twitter, on pouvait lire : «Journaliste politique curieuse qui essaye de faire son travail honnêtement, mais contrainte de garder l'anonymat».

Contacté par CheckNews, la communication de Darty (racheté en 2017 par la Fnac) ne souhaite faire aucun commentaire sur le sujet.

Robin A.