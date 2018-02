Bonjour,

Vous nous faites suivre un Tweet de la chaîne TVLibertés (qui se définit elle-même comme de «réinformation»), où figure la vidéo suivante, et souhaitez en connaître l'origine et si possible l'identité de ses témoins féminins.

Un site créé par le chef du bloc identitaire viennois

La vidéo de TV Libertés est une reprise d'une vidéo postée sur YouTube par un compte nommé 120 Dezibel. Dans sa signature, le compte indique l'existence d'un site 120db.info et d'un compte Twitter. A l'aide du site Whois.com, nous avons pu rechercher l'identité de la personne qui a enregistré le nom de domaine 120db.info. Voici le résultat obtenu:

Derrière le site 120db.info se cache un Viennois répondant au nom de Martin Sellner. Si le nom ne vous dit rien, il est connu dans les milieux d'extrême-droite germanophone puisqu'il s'agit du cofondateur de Génération Identitaire Autriche (en allemand Identitäre Bewegung Österreich). Il s'était fait connaître en France durant l'été 2017, puisqu'il faisait partie de l'équipage du C-Star, ce navire parti en expédition anti-migrants en mer Méditerrannée.

On comprend donc que la campagne 120 Dezibel est une initiative des identitaires autrichiens.

Mia, Maria, Eva: trois victimes de crimes commis par des migrants

Dans la vidéo, les différentes femmes rappellent les noms de Mia, Maria et Eva. Ces trois noms correspondent à des victimes de crimes commis par des étrangers en Allemagne et qui ont été fortement médiatisés.

Le nom de Mia rappelle celui d'une fille de 15 ans, poignardée à Kandel (Allemagne) le 27 décembre 2017 par son ex-petit ami présenté par la presse allemande comme étant Abdul D., un réfugié afghan disant être âgé de 15 ans. Depuis le mois de janvier 2018, ce meurtre a été largement commenté dans l'opinion publique allemande et a relancé le débat sur la vérification de l'âge des mineurs étrangers non accompagnés, puisque des doutes existent sur l'âge du meurtrier présumé.

Maria fait référence à Maria L. une étudiante en médecine âgée 19 ans qui a été assassinée le à 16 octobre Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) par un migrant de nationalité afghane. Lors du procès qui a commencé en septembre 2017, le meurtrier présumé Hussein K. a reconnu avoir tué et violé la jeune étudiante.

Quant à Eva, le compte Twitter @120db a partagé une photo de Ebba Åkerlund, la jeune Suédoise de 11 ans, qui avait été écrasée lors de l'attaque au camion du 7 avril 2017 à Stockholm. L'auteur de cet attentat est Rakhmat Akilov, un Ouzbek dont la demande d'asile avait été rejetée. Son procès s'ouvre le 13 février 2018 en Suède.

Au cours de la vidéo, d'autres faits divers sont mentionnés: un viol à Malmö (Suède) et un autre à Rotherham (Royaume-Uni)

Qui sont les femmes dans la vidéo?

On voit neuf femmes face caméras dans la vidéo de 120 Dezibel. Vous nous avez demandé s'il s'agissait de femmes qui existent réellement ou de comédiennes voire des militantes. Comme nous l'avons expliqué dans la partie précédente Mia, Maria et Eva sont les noms de femmes qui ont été tuées. Il ne s'agit donc pas d'elles.

En faisant quelques recherches, nous avons cependant pu déterminer qu'au moins trois des participantes de la vidéo sont des militantes du mouvement identitaire germanophone et proches de Martin Sellner. Ainsi on retrouve Franziska Berit (en haut, à gauche), Ingrid Weiss (au milieu, à droite), Paula Winterfeldt (en bas, à droite) ainsi qu'une photo de la femme en haut à droite sur la page Facebook de Génération Identitaire Autriche. Quant à leur implicaiton dans le mouvement: Franziska Berit et Ingrid Weiss sont clairement reconnaissable dans cette série de photos de la Wiener Zeitung au premier rang d'une manifestation à Kahlenberg de Génération Identitaire Autriche, ou ci-dessous dans une photo issue du compte instagram du mouvement d'extrême-droite.

En résumé: Le site 120db.info, et la vidéo en allemand qui circule sur les réseaux sociaux, font partie d'une opération de communication mise en place par Martin Sellner, le cofondateur du mouvement d'extrême-droite Génération Identitaire Autriche, avec l'aide de militantes du même groupe. Le site dénonce les crimes commis par des étrangers et dont les victimes sont des jeunes femmes européennes.

