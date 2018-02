Bonjour, vous faites référence à ce tweet de l'élu parisien (PCF) Ian Brossat

A en croire Ian Brossat, la retraite de sa maman passe donc de 1420 euros à 1362 euros, soit une baisse de 58 euros correspondant à une baisse de plus de 4%. La hausse de la CSG étant de 1,7 points (de 6,6% à 8,3%), on voit assez mal comment elle peut à elle seule générer la baisse évoquée. Certains retraités peuvent perdre 48 euros (et même plus) mais cela sera le cas pour des personnes percevant des retraites de 3000 euros environ.

Un(e) retraité(e) percevant 1420 euros devrait voir sa pension baisser d'un montant compris entre 20 et 25 euros par mois.

Cordialement

C.Mt