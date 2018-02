Bonjour,

Mercredi 31 janvier 2018, Marine Le Pen était invitée sur Radio Classique. Voici l'extrait:

"La gratuité des transports pour les clandestins en Ile-de-France est non seulement une préférence étrangère, mais également une préférence donnée à l'illégalité. Par rapport à nos compatriotes qui travaillent et respectent la loi, c'est une véritable honte !" @radioclassique pic.twitter.com/p3eLCjOA8g — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 31 janvier 2018

Le sujet a été abordé parce que, le 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) prise le 17 février 2016, d'exclure les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat de l'accès à la carte «solidarité transport». L'aide médicale d'Etat permet aux étrangers en situation irrégulière, que Marine Le Pen appelle clandestins, d'accéder aux soins médicaux.

Depuis cette décision, les bénéficiaires de l'AME en Ile-de-France peuvent donc profiter, non pas de la gratuité des transports, mais d'une réduction de 75% leur permettant (au tarif actuel) d'avoir un pass Navigo à 18,8€ contre 75,2€.

Un tarif préférentiel s'appuyant sur l'article 123 de la loi SRU de 2000

Depuis 2001, la région offrait (non pas la gratuité, donc) mais une réduction de 75% dans les transports publics aux bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), donc par définition aux étrangers en situation irrégulière sans ressources. En 2015, sur les 165 000 bénéficiaires de l’AME en Ile-de-France, 110 000 avaient fait les démarches afin de profiter de cette tarification sociale pour les transports.

A noter qu'outre ces 110 000 étrangers irréguliers sans ressources, la tarification sociale concernait en 2015 550 000 autres Franciliens, bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou allocataires du RSA, tous Français ou étrangers en situation régulière - certains titulaires du RSA ont par ailleurs droit à la gratuité des transports.

Ce choix de la région de faire profiter les bénéficiaires de l’AME d’un tarif social s'appuyait sur l’article 123 de la loi SRU de 2000 obligeant les autorités de transport à offrir au moins 50% de réduction à toutes les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au seuil d’obtention de la CMU-C. Un plafond de ressources (8 645 euros par an) qui est le même que celui sous lequel un étranger peut bénéficier de l’AME. La région Ile-de-France estimait donc simplement respecter la loi, qui n'évoquait aucune condition de régularité de séjour.

Pécresse annule le tarif en 2016... avant d'être désavouée par la justice administrative

Valérie Pecresse en a décidé autrement en 2016. Depuis le 1er mars 2016, les immigrés illégaux n'avaient plus accès à ce «tarif préférentiel».

Un peu moins de deux ans après, cette décision a donc été annulée par le tribunal administratif de Paris. Le tribunal estime que cette délibération méconnaît «les dispositions de l'article L. 1113-1 du code des transports», qui «ne subordonnent, en effet, le bénéfice de la réduction tarifaire qu'à une seule condition de ressources, et non à une condition de régularité du séjour en France».

Dans un communiqué en réaction à la décision du Tribunal administratif de Paris, la région Ile-de-France a annoncé qu'elle allait faire appel de la décision du Tribunal administratif de Paris tandis que Valérie Pécresse demande au gouvernement «de mettre ses actes en conformité avec ses récentes déclarations : si les étrangers en situation irrégulière, à la différence des demandeurs d’asile, n’ont pas vocation à rester sur le territoire français, il n’y aucune raison de leur accorder la quasi gratuité des transports».

Une demande qu'elle a renouvelée en envoyant une lettre à Gérard Colomb, dont le Figaro a obtenu la copie. Le journaliste Emmanuel Galiero y note la défense de l'élue francilienne «à ceux qui lui reprochent une analyse des problèmes dénue d'humanité, Pécresse répond que les structures sociales sont habilitées à délivrer des coupons gratuits, à l'unité et en fonction des situations». Cela signifie donc que dans certaines situations, les immigrés illégaux peuvent obtenir un ticket de transport et non pas un pass Navigo pour se déplacer en Ile-de-France.

Pour résumer : depuis la décision du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Paris, les bénéficiaire sde l'AME peuvent à nouveau profiter en Ile-de-France d'une réduction de 75% (et non de la gratuité) dans les transports.

Cordialement,

Jacques Pezet

