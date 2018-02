Bonjour,

Le gouvernement envisage de faire passer une réforme de la Constitution «avant juillet 2018».

«Nous utiliserons tous les outils qui sont dans la boîte à outils», a averti Nicole Belloubet dimanche dernier. Cela signifie que si l'Assemblée ou le Sénat bloquait cette réforme, Emmanuel Macron pourrait décider de consulter directement les Français en organisant un référendum. Le président du Sénat, Gérard Larcher, ne manque jamais en effet de rappeler ses «lignes rouges» à ne pas dépasser dans le cadre de cette réforme et la majorité aux 3/5e, nécessaire pour faire passer une révision, est loin d'être acquise au Sénat.

En effet, les réformes constitutionnelles sont régies par l'article 89 de la Constitution, qui prévoit que les deux chambres se mettent d'accord sur un texte unique, avant qu'il soit ratifié par le congrès (Assemblée nationale et Sénat réunis) ou par référendum. Le référendum est obligatoire si la proposition de réforme émane d'un parlementaire, mais pas si elle émane du président de la République sur proposition du Premier ministre.

A noter que l'hypothèse d'un tel referendum pose des questions de droit. L'article 11 de la Constitution permet au gouvernement d'organiser des référendums. Mais le recours au référendum directement pour réformer la constitution, sans passer par un vote, n'est pas explicitement prévu par la Constitution:

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Macron peut-il utiliser l'article 11 pour contourner un éventuel veto du Sénat et réviser la Constituon uniquement grâce à un référendum? Les juristes ne sont pas d'accord. Voici ce que Libération expliquait il y a quelques jours:

Selon Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l’université Lille-II, une telle procédure «ne peut juridiquement réviser la Constitution» : Macron ne pourrait pas consulter les électeurs sur des mesures qui touchent au texte de 1958. «L’utilisation de l’article 11 est à hauts risques constitutionnels, la majorité des juristes considèrent que ce n’est pas la procédure conforme pour réviser la Constitution»,prévient Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris-I.

Démission de De Gaulle en 1969

Neuf référendums ont été organisés sous la Ve République. Et 24 révisions constitutionnelles ont abouti. Un seule de ces révisions est passée directement par un référendum, celle du général de Gaulle en 1962.

Le général de Gaulle a en effet tenté deux fois de passer outre l'article 89 pour réformer la constitution par référendum.

En 1962, il convoque un référendum sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct, sans soumettre d’abord cette réforme qui modifie la Constitution au Parlement. Elle est approuvée à 62,25 %. Mais la démarche est vivement contestée : le Conseil d’Etat émet un avis défavorable et si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, il y est officieusement hostile.

En 1969, De Gaulle passe de nouveau par un référendum pour la création de régions et la réforme du Sénat. Le non l’emporte à 52,58 %. Le président de la République démissionne. Contrairement au général de Gaulle, qui avait prévenu le 25 avril 1969, deux jours avant le scrutin, qu'il «cesserai[t] aussitôt d'exercer [ses] fonctions» s'il était «désavoué par une majorité» des Français.

Mais cela ne signifie pas pour autant qu'Emmanuel Macron (en admettant qu'il puisse soumettre sa réforme constititutionnelle au référendum sans passer par le Parlement) devrait démissionner si le non l'emportait. Rien n'oblige en effet un président à démissionner si le non l'emporte à un référendum, qu'il porte sur une révision constitutionnelle ou non.

En 2005, les Français refusent la constitution européenne. Jacques Chirac reste au pouvoir, mais change de Premier ministre. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin démissionne, remplacé par Dominique de Villepin pour «donner une nouvelle impulsion à la politique de la France».

Pour l'instant, le président de la République n'a ni annoncé officiellement de référendum, ni prévenu qu'il démissionnerait s'il était désavoué par ce référendum.

