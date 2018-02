Bonjour,

Depuis le 24 janvier, le tribunal de grande instance de Paris accueille le procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen. Les deux premiers sont soupçonnés d'avoir aidé des membres des commandos des attaques de Paris et de Saint-Denis en novembre 2015 à trouver un logement, et sont jugés pour «recel de terroriste». Le troisième est jugé pour «non-dénonciation de crime terroriste».

Une soixantaine de journalistes ont été accrédités pour ce procès très médiatique. Douze places sont réservées, dans la salle d'audience, pour les journalistes membres de l'association de la presse judiciaire, fondée en 1887, qui compte à ce jour 214 membres, issus de la presse en ligne et de la presse écrite, de différentes agences de presse, de la télévision et de la radio. Quatre places sont aussi réservées aux dessinateurs.

Pour accueillir l'ensemble des journalistes, ainsi que les parties civiles et le public, la présidente du tribunal de grande instance de Paris a dû réquisitionner deux autres salles pour leur permettre de suivre ce procès sur des écrans de télévision.

