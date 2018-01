Bonjour,

Le 26 janvier 2018, la Tagesschau, soit le journal télévisé de la première chaîne de télévision publique allemande, a diffusé sur Facebook et sur Twitter un extrait de l'intervention de Donald Trump à Davos, lorsqu'il s'en prend en aux médias. Voici le tweet, posté à 16h10 que l'on peut traduire ainsi :

«La presse sournoise, méchante, malveillante et fausse» - Trump se fait huer pour ces propos après son discours au World Ecornomic Forum 2018 de Davos.

"Hinterhältige, gemeine, bösartige, falsche Presse" - hier wird Trump nach seiner Rede beim #WEF18 in #Davos dafür ausgebuht. pic.twitter.com/ro4vh4EOpY — tagesschau (@tagesschau) 26 janvier 2018

Une heure plus tard, à 17h14, le compte Twitter précise dans un second tweet: «Nous avons effectivement monté le son à la fin de la vidéo pour que les huées puissent être entendues. Cela n'était possible que de cette façon pour rendre compte de ce que racontait notre correspondant. Le microphone présent dans la pièce a surtout enregistré Trump et que très peu l'atmosphère dans la salle».

Wir haben den Ton am Ende tatsächlich etwas lauter gemacht, damit man die Buhrufe hört. Nur so können wir wiederspiegeln was unsere Korrespondenten berichtet haben. Das Mikrofon im Raum hat vor allem Trump aufgezeichnet und nur wenig von der Atmosphäre im Saal. — tagesschau (@tagesschau) 26 janvier 2018

La Tagesschau a été vivement critiquée et accusée de manipulation sur les réseaux sociaux pour ce choix, notamment par le rédacteur en chef du journal BILD, Julian Reichelt. Dans une note de blog publiée le 27 janvier 2018, le chef de la Tagesschau, Kai Gniffke, a justifié cette décision en insistant sur le fait qu'il s'agissait de prouver ce que disait son journaliste, mais aussi que cette technique était similaire au fait pour un journal papier d'entourer en rouge un élément d'une photo pour que le lecteur puisse s'en rendre compte.

Cela aurait pu être fait différemment, à la manière de la chaîne britannique Channel 4, qui a aussi relevé les huées dans le tweet suivant et qui a décidé de les faire figurer dans les sous-titres de sa vidéo, sans en monter le son:

Donald Trump is booed after attacking the 'nasty, mean, fake' press at the World Economic Forum #Davos2018 pic.twitter.com/vTrhLwWo9d — Channel 4 News (@Channel4News) 26 janvier 2018

