Bonjour,

Vous faites référence à l'accusation de viol par surprise portée contre le ministre du Budget Gérald Darmanin. Le ministre est visé par le renouvellement d'une plainte, classée une première fois en juillet dernier.

Voici ce que disait Gérald Darmanin sur France Info le 15 janvier en révélant qu'il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Il y a donc eu une enquête préliminaire qui a été ouverte par M. Molins, il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donnant rien, évidemment, puisque tout cela est faux, a été clôturée 'par absence totale d'infraction', je cite le parquet de Paris. Par ailleurs vos confrères de Libération, dans un moment que l'on connaît tous de relations sans doute entre informateurs, a eu cette information. Ils m'ont interrogé. Ils ont fait leur enquête, par ailleurs. Je constate comme vous que, en même temps que l'affaire a été classée au mois de juillet, ils n'en ont pas fait d'article. Mais j'en ai gardé une blessure. J'ai évidemment porté plainte immédiatement pour dénonciation calomnieuse.

En effet, Libé a enquêté sur ce sujet cet été et a décidé à l'époque de ne pas publier d'article, ne disposant pas de suffisamment d'éléments étayant cette accusation.

Voici d'ailleurs ce que notre collègue Renaud Lecadre (qui avait enquêté cet été, et continue à suivre l'affaire aujourd'hui) écrivait dimanche 28 janvier:

L’affaire rebondit en juin dernier, quand le site internet «l’Œil pour le dire» (lpld.fr) reproduit la plainte pénale de cette femme : «M. Darmanin a profité de sa position et de ses promesses pour obtenir que je le remercie en couchant avec lui.» Dans la foulée, d’autres médias – dont Libération – se penchent sur l’affaire sans rien en écrire. Car si les faits paraissent établis, comment les qualifier pénalement ? On songe au délit d’abus de faiblesse, mais il est prescrit au bout de trois ans. Ce qui n’est pas le cas d’une plainte pour viol, comme celle de Sophie Spatz, que le code pénal définit comme «toute pénétration par violence, contrainte, ­menace ou surprise.» Mais la jurisprudence en matière de «viol par surprise» évoque essentiellement des cas durant le sommeil de la victime – un individu se glissant sous ses draps en se faisant passer pour son partenaire. Saisi, le parquet de Paris classera la plainte dès juillet 2017, pour la simple raison que la victime avait refusé de témoigner en dépit de quatre convocations. «Absence d’infraction», selon la terminologie habituelle. Nous voilà bien avancés…

Les responsables du service France de Libération confirment que le journal a décidé de ne rien écrire à l'époque, car «la justice n'avait pas ouvert d'enquête et l'accusatrice ne s'était pas présentée aux convocations. C'était donc parole contre parole, et on ne pouvait pas recouper les informations. On s'est donc dit "on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas d'élément validé par la justice"». C'est désormais chose faite avec l'ouverture de l'enquête.

Renaud Lecadre confirme cette version. «J'ai vu la copie de la plainte, j'ai commencé à enquêter mais ce n'était pas clair. Seul l'avocat de Darmanin m'a répondu, et il ne contestait pas la relation sexuelle mais le viol. C'était témoignage contre témoignage. Comme on ne pouvait pas recouper ni trancher, on a laissé tomber en attendant que la justice s'en mêle».

Pourquoi l'enquête a-t-elle été rouverte? Sophie Platz, l'accusatrice, a de nouveau déposé plainte en janvier 2018. Elle s’estimait «à l’époque très fragilisée par une situation dans laquelle [elle] tenait à se battre pour faire reconnaître [son] innocence» car «c’est un véritable viol dont [elle] a été victime, et dont [elle est] encore aujou­r­d’hui totalement détruite.» Une enquête préliminaire a donc été ouverte automatiquement, comme c'est le cas dans toutes les plaintes pour viol, et la plaignante entendue.

Cordialement,

Pauline Moullot