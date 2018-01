Bonjour,

Voici exactement ce qu'a affirmé Laurent Wauquiez hier soir lors de l'Emission politique hier soir:

Sur les quatre pays que vous citez, simplement je vous le dis, cette perspective européenne a été ouverte en 2000. Vous étiez ministre des Affaires européennes entre 2007 et 2012. Pardonnez-moi, je ne me souviens pas du moment exact où vous l'avez été, mais c'est dans cette période-là que vous l'avez été et vous n'avez donc pas clos ces chapitres-là que vous dénoncez aujourd'hui.

– Monsieur Griveaux, sur l'Europe, moi ce que je vois, c'est que ce que vous proposez c'est toujours plus de ce qui n'a pas marché. Monsieur Macron par exemple propose plus d'élargissement. A Trieste, il est allé expliquer qu'il fallait qu'on ouvre l'Union européenne aux pays des Balkans. L'Albanie, le Monténégro, la Bosnie Herzégovine, la Serbie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on ouvre les yeux? Et qu'on se rende compte que ce processus d'élargissement a tué l'Europe. Vous l'avez évoqué, nous serons amené à avoir des choix lors des élections européennes. Eh bien, il y aura clairement un choix: si on vote pour les listes d'En Marche, ce sera avec l'élargissement aux pays des Balkans.

C'est pourtant le camp macroniste qui flanche sur ce point. Laurent Wauquiez évoque le discours de Trieste d'Emmanuel Macron, qu'il a tenu lors du sommet des Balkans le 12 juillet dernier. Emmanuel Macron a clairement parlé d'un élargissement de l'UE aux Balkans:

Je suis, pour ma part, favorable à ce dialogue et à cette perspective d’élargissement. Je suis favorable à ce qu’on arrime ces pays avec l’Union européenne, pour éviter précisément que, face aux déstabilisations géopolitiques régionales, face aux déstabilisations d’ailleurs revendiquées par certains, aux crises migratoires, aux défis que chacun de ces pays a traversés, ces déstabilisations ne viennent à construire des ruptures dans une région qui est voisine. Nous sommes ici à Trieste et nous pouvons de ses côtes voir justement ces Balkans. Ils manifestent, cette vision manifeste la grande proximité qui est la nôtre, qui est une proximité historique, géographique, mais aussi une proximité de destins.

C’est un forum qui permet d’aller jusqu’au bout du processus de réconciliation engagé, il y a maintenant quelques années, qui est absolument indispensable pour la région. C’est un forum qui permet des avancées concrètes comme celles que je viens d’évoquer. C’est aussi une organisation de dialogue et de rapprochement entre ces pays des Balkans et l’Union européenne, dans le cadre d’un dialogue qui va vers un élargissement.

Benjamin Griveaux, lui, évoque le discours de la Sorbonne sur l'Europe du 26 septembre dernier. Comme nous le rapportions dans une précédente réponse CheckNews, le président de la République s'était là aussi déclaré favorable à un élargissement de l'UE aux pays des Balkans dans une «Europe à plusieurs vitesses».

Cette Union, lorsqu’ils respecteront pleinement l’acquis et les exigences démocratiques, devra s’ouvrir aux pays des Balkans. Car notre Union reste attractive et son aura est un facteur essentiel de paix et de stabilité sur notre continent. Ils devront respecter les conditions prévues, mais les arrimer à l’Union européenne ainsi repensée, c’est une condition pour qu’ils ne tournent pas le dos à l’Europe pour aller ou vers la Russie, ou vers la Turquie, ou vers des puissances autoritaires qui ne défendent pas aujourd'hui nos valeurs. [...]

Si nous pouvons accepter cet élargissement exigeant, c’est aussi parce que le socle renforcé de l’Union européenne permettra des différenciations plus grandes. Et j’assume pleinement cette philosophie. L’Europe est déjà à plusieurs vitesses alors, n’ayons pas peur de le dire et de le vouloir! C’est parce que ceux qui vont plus vite n’osent plus aller de l’avant que le goût même de cette ambition s’est perdu, que les autres les ont regardés avancer pour finir par se dire: «Ça n’a pas l’air d’être si bien cette avant-garde de l’Europe, ils n’osent même plus se réunir, ils n’osent plus proposer, ils n’osent plus avancer.»

Non, allons vers ces différenciations, vers cette avant-garde, ce cœur de l’Europe dont je parlais tout à l’heure. Sur tous nos grands défis, nous devons avancer en accélérant le rythme et en élevant nos ambitions. Aucun Etat ne doit être exclu de cette dynamique, mais aucun pays ne doit pouvoir bloquer ceux qui veulent avancer plus vite ou plus loin.