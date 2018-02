Bonjour,

Vous faites référence à la décision du tribunal administratif du 25 janvier 2018 annulant la suppression de la réduction tarifaire dans les transports.

En février 2016, le syndicat des transports d'Île-de-France a adopté la proposition votée par le conseil régional (promesse de campagne de Valérie Pécresse) supprimant la réduction de 75% dans les transports publics aux bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), soit les étrangers en situation irrégulière et sans ressources. L'article L1113-1 du code des transports prévoit une réduction tarifaire d'au moins 50% pour les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au seuil d’obtention de la CMU-C. En Île-de-France, cette réduction était jusqu'en 2016 portée à 75%.

Plusieurs recours avaient alors été déposés contre cette annulation.

Jeudi 25 janvier le tribunal administratif de Paris a supprimé cette disposition, estimant «que cette délibération est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports. Ces dispositions ne subordonnent, en effet, le bénéfice de la réduction tarifaire qu’à une seule condition de ressources, et non à une condition de régularité du séjour en France.»

Dans un communiqué, la région a annoncé faire appel de cette décision et qu'elle demandait que cet appel soit suspensif: cela signifie que la région ne soit pas obligée de rétablir la réduction tarifaire tant que la cour administrative d'appel n'a pas rendu son jugement. Notons que le jugement du tribunal demande à la région de respecter la loi, et donc de rétablir la réduction tarifaire d'au moins 50%, et non de 75%.

L'article R811-14 du code de justice administrative dispose que «sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif». Parmi les dispositions particulières, l'article R811-16 dispose que la juridiction peut ordonner «qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.»

Or, la région île-de-France Île-de- France a expliqué qu'elle demanderait que l'appel soit suspensif, «car le coût annuel de cette réduction se montait en 2015 à 43 M€, un chiffre appelé à croître compte tenu de la situation migratoire francilienne actuelle, ce qui représente l’équivalent du budget que la Région consacre chaque année au financement du logement social.»

Contacté par CheckNews, le tribunal administratif explique: «Le principe, c'est que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif du jugement et donc que le jugement doit être exécuté dans un "délai raisonnable". Il est toutefois possible de demander le sursis à exécution du jugement.»

La région Île-de-France confirme que l'appel de la décision du tribunal administratif est en cours de rédaction, et qu'Île-de-France Mobilités va demander à ce que le recours soit suspensif. Impossible de dire en l'état si la cour d'appel va accepter cette demande. Mais si elle refuse, la région devra bien appliquer la décision du tribunal «dans un délai raisonnable».

