Bonjour,

Voici la question exacte que vous nous avez posée: «On parle de crue centennale de la Seine mais je vois les dates 1658, 1910. Le caractère "centennal" semble être un calcul de probabilité. Mais comment est fait ce calcul?»

Contrairement à une idée reçue, l'adjectif «centennale» ne désigne pas une crue qui survient tous les cent ans, mais une crue qui a une chance sur cent tous les ans d'atteindre ou dépasser un niveau et un débit donné. Ce n'est donc pas une question de périodicité. Une crue qui se produirait tous les cent ans, ce serait une crue centenaire. Une crue centennale pourrait très bien survenir en 2018, puis en 2019, et ainsi de suite... «Une crue centennale peut très bien survenir tous les deux ans. C'est ce qui s'est passé au Havre, en 1993 et 1995. Prague a été submergée deux fois en 2002, puis en 2013», précise à CheckNews Ludovic Faytre, responsable des risques aménagements à l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Ile-de-France.

On ne peut pas parler de crue centenale aujourd'hui car le niveau de la Seine est resté bien en deçà de celui de 1910, et même de 2016. Le pic atteint dans la nuit de dimanche à lundi mesuré au pont d'Austerliz a culminé à 5,84 mètres. Contre 6,10 mètres en juin 2016 et 8,62 mètres en 1910 au même endroit. A Paris, une crue qui serait plus importante que celle de 1910 serait centennale. Pour Ludovic Faytre, Paris a plutôt été confronté ces deux dernières années à des crues trentennales, qui ont une chance sur trente de se produire tous les ans.

A Paris, la dernière crue centennale remonte à 1910.

Voici les crues les plus importantes mesurées à l'échelle de Paris-Austerlitz:

27 février 1658 : 8,96 m

28 janvier 1910 : 8,62 m

26 décembre 1740 : 8,05 m

09 février 1799 : 7,65 m

28 janvier 1802 : 7,62 m

En juin 2016, une crue centennale a bien eu lieu: pas à Paris, mais dans la vallée du Loing en Seine-et-Marne.

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.