Bonjour

Intermarché (et Nutella) se sont payés une bonne tranche de promo ce jeudi en proposant des pots de Nutella XL à 1,41 euros au lieu de 4,7 euros. A en croire les nombreux témoigages, il semble qu'il ne reste plus, à l'heure où nous écrivons, le moindre pot de Nutella de 950 grammes dans les Intermarchés participants à l'offre.

Plusieurs médias (ici ou là) ont fait état de scènes étonnantes. «Ils se sont acharnés comme des animaux. Une femme s'est fait tirer les cheveux, une dame âgée a pris un carton sur la tête, une autre avait la main en sang. C'était horrible», témoigne ainsi une cliente d'un Intermarché de Rive-de-Gier (Loire) au Progrès. Les forces de l'ordre ont dû intervenir dans des magasins du Nord et du Pas-de-Calais, rapportent Le Parisien et L'Echo de la Lys.

Checknews est parti en reportage vers l'Intermarché le plus proche de Libé (celui de la rue de Nanteuil dans le 15ème arrondissement), et a pu constater (la photo exclusive en témoigne), qu'il y avait bien rupture de stock, et que le rayon du Nutella était vide et sombre et triste...

En revanche, il restait plein de pot de 850grammes et autres formats... (et aussi du Noikao, mais on s'éloigne du sujet)

Cette enquête exclusive a fait naître une question d'importance : si le pot de Nutella de 950 grammes est bien vendu d'habitude à 4€70 euros dans les intermarchés comme le suggère la promotion (photo 1), qui donc peut bien acheter un pot de 850 grammes à 4€88? (photo 2). Mais on s'éloigne à nouveau de votre question.

Aucune émeute à l'Intermarché de la rue de Nanteuil

Alors que plusieurs médias ont rapporté des scènes de quasi guerre civile liée à ce gros coup de pub, il ne s'est rien passé de tel dans notre Intermarché. Certes, les 400 pots sont partis «en une heure à peu près», nous dit un responsable du magasin, mais cela s'est déroulé «tranquillement», nous dit un jeune homme chargé des livraisons qui était présent au moment des faits.

(Mais il faut préciser que cette tranquilité est peut-être liée au quartier. La dernière fois qu'il s'est passé quelque chose de notable dans le 15ème, c'était quand un tigre échappé du zoo a été abattu au pied de l'immeuble de Libération).

Cordialement

C.Mt