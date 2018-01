Bonjour,

Le patrimoine mondial de l'Unesco est régi par la convention de 1972. Sont inscrits au patrimoine mondial naturel et culturel, des sites, lieux et monuments, «exemples exceptionnels de la diversité de la culture et de la richesse de la nature», selon l'Unesco.

Il ne faut pas le confondre avec le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. «Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel», écrit l'Unesco sur son site. Etre inscrit au patrimoine culturel immatériel permet d'avoir plus de visibilité et donc de «mobiliser une attention inédite» sur ce patrimoine, explique l'Unesco.

Ainsi, le repas gastronomique des Français, l'art du pizzaiolo napolitain ou encore la culture de la bière en Belgique sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'Unesco.

Le directeur du Centre algérien de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) a annoncé lundi 22 janvier que des experts de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc préparaient un projet commun pour faire classer le couscous sur cette liste.

«Le dossier du classement du couscous en tant que patrimoine universel est un projet commun aux pays du Maghreb. Son montage est en cours et des réunions d'experts de ces pays se tiendront prochainement», a déclaré Slimane Hachi à l'agence de presse d'Etat algérienne APS.

Le couscous n'est donc pas encore inscrit au patrimoine de l'Unesco. Le dossier doit d'abord être monté par ces trois pays, puis étudié par l'Unesco. Ce dossier ne figure pas encore dans les dossiers en cours pour 2018, ni dans les dossiers en attente si l'on consulte le site de l'Unesco.

