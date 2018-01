Bonjour,

En France, si un président meurt, c'est le président du Sénat qui prend le relais jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle selon l'article 7 de la Constitution:

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le Gouvernement.