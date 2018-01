Bonjour,

Le Washington Post a en effet écrit, le 11 janvier dernier, que lors d'une réunion sur l'immigration, tenu le même jour et à propos de plusieurs nations africaines, le Salvador et Haïti, le président américain s'était emporté en déclarant: «Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici?» Le lendemain, le New York Times a confirmé ces informations, en se basant sur plusieurs sources anonymes présentes lors de cette réunion.

Au-delà du débat sémantique (comment fallait-il traduire «Shithole countries»), auquel nous avons déjà répondu sur CheckNews, reste en effet une question: Trump a-t-il vraiment dit cela?

Les faits, rien que les faits donc. Trump a démenti avoir tenu ses propos, via Twitter: «Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés», a-t-il d'abord posté sur le réseau, avant de développer dans un autre message: «Je n'ai jamais rien dit d'injurieux à l'encontre des Haïtiens sinon que Haïti est, évidemment, un pays très pauvre et troublé. Je n'ai jamais dit qu'il fallait les expulser. Une invention des démocrates. J'ai une relation fantastique avec les Haïtiens. Je devrais probablement enregistrer les prochaines réunions – malheureusement, pas de confiance possible!»

De son côté, la Maison Blanche n'a pas démenti que le président américain avait tenu ces propos. «Certaines personnalités politiques à Washington choisissent de se battre pour des pays étrangers, mais le président Trump se battra toujours pour le peuple américain», a déclaré un porte-parole de l'éxécutif dans un communiqué.

Interrogé par CNN sur les révélations du Washington Post, un fonctionnaire de la Maison Blanche a même semblé confirmer les propos du président: «La remarque de Trump sur les pays de merde n'est pas reçu de la même façon à l'intérieur de la Maison Blanche, qu'à l'extérieur», a-t-il répondu à une journaliste de la chaîne. Avant d'ajouter: «Alors que cela va peut-être faire enrager Washington, des membres du personnel de la Maison Blanche prédisent au contraire que cela résonnera avec ses électeurs de base, de la même façon que les attaques du Président sur les joueurs de foot qui avaient posé un genou à terre pendant l'hymne national ne les avaient pas fait fuir.» Lors d'un discours, le 23 septembre dernier, Trump s'en était en effet pris au quaterback américain Colin Kaepernick, en le traitant de «fils de pute», parce qu'il avait refusé de se lever pendant l'hyme national, avant un match.

Lors de cette réunion étaient présents plusieurs sénateurs, dont le démocrate Dick Durbin et le républicain Lindsey Graham. Le premier a confirmé les informations du Washington Post lors d'une conférence de presse, le second a refusé de le faire, parce qu'il voulait être sûr de «pouvoir continuer à parler avec le Président».

Aucun démenti des propos de Trump donc? Tout au plus pourra-t-on noter ce tweet du journaliste du Washington Post, auteur du scoop, Josh Dawsey, le 16 janvier: «Un fonctionnaire de la Maison Blanche me dit ce soir qu'il y a débat interne ici pour savoir si Trump a dit shithole ou shithouse», a-t-il tweeté le 16 janvier, ajoutant que selon la même source, deux sénateurs républicains auraient entendu «shithouse», qui signifie en français «chiotte». Cette version a fait long feu, et n'a jamais été reprise, ni par le président, ni par la Maison Blanche.

On résume donc: le Pprésident a démenti avoir tenu ces propos sur Twitter, mais pas la Maison Blanche, qui a même parfois semblé confirmer ces informations. De son côté, le Washington Post et le New York Times ont maintenu leurs informations.

