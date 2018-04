Bonjour,

En bref : rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il y a davantage de centenaires algériens pensionnés du système de retraite français que de centenaires récensés en Algérie. Cette affirmation qui circule depuis des années provient d'un rapport de la cour des comptes datant de 2010 et mentionnant une citation de la direction de la sécurité sociale (DSS). Interrogé par CheckNews huit ans après, la DSS conteste l'affirmation. Les données obtenues par CheckNews (concernant aussi bien le nombre de centenaires algériens bénéficiant du système de retraite français et le nombre de centenaires algériens tout court) ne confirment pas la rumeur.

Voici notre réponse détaillée :

Votre question renvoie à une "info" (sic) qui circule sur Internet depuis près de dix ans. Le système de retraite français verserait des pensions à un nombre excessivement élevé de centenaires en Algérie. Nombre qui serait même supérieur au nombre de centenaires algériens. Preuve de la tricherie d'héritiers d'ayants droits, qui continueraient de percevoir des pensions de personnes décédées.

Cette anecdote, censée illustrer les supposées fraudes massives aux retraites, vit sa vie numérique depuis huit ans, apparaissant tantôt dans un mail viral, dans un post facebook, ou sur un site, comme ci-dessous :

Tout part d'une déclaration d'une présidente d'une chambre de la cour des comptes

Cette rumeur tenace (et fausse) s'appuie (en partie) sur une source a priori fiable.

La mention de 50 000 centenaires algériens pensionnés de la CNAV est un chiffre farfelu, qui n'a jamais figuré dans aucun document. En revanche, l'affirmation selon laquelle «le nombre de pensionnés centenaires est supérieur au nombre de centenaires recensés par le système statistique algérien» repose, elle, sur une source supposément crédible.

Rolande Ruellan, présidente de la VIe chambre de la Cour des comptes, avait bien tenu ces propos, en juillet 2010, devant la mission parlementaire d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss). Pointant l’existence de fraudes aux prestations, elle avait évoqué l’exemple algérien.

De fait, en raison de l'importance des flux migratoires entre les deux pays, l'Algérie est le pays qui compte le plus de retraités pensionnés de la CNAV, avec 411 957 pensionnés (sur un total de quelque 1,2 million de pensionnés de la CNAV résidant à l'étranger).

Voilà ce qu'elle déclarait : «Il faudrait aussi que les caisses utilisent mieux les données dont elles disposent et soient plus actives face à certaines anomalies statistiques. Notre rapport cite par exemple l’étonnante longévité des ressortissants algériens bénéficiant d’une retraite française en Algérie : le nombre de pensionnés centenaires, selon les chiffres de la direction de la sécurité sociale, serait supérieur au nombre de centenaires recensés par le système statistique algérien… Certes il est difficile d’aller contrôler dans le monde entier s’il y a « fraude à l’existence » des pensionnés auxquels est servie une retraite française, mais il est néanmoins possible d’agir.»

A la base, une affirmation de la direction de la sécurité sociale (DSS)... qui dément aujourd'hui

Sur quoi se basait la présidente de la VIe chambre? Sur un rapport de la cour des comptes, écrit quelques mois plus tôt, en avril 2010. Ce rapport comportait deux pages sur l’exemple du «risque de fraude au décès», qui portait surtout sur les pensionnés vivant à l’étranger.

On y trouvait cette mention d'une information de la direction de la Sécurité sociale (DSS) affirmant que «le nombre de centenaires pensionnés du régime général en Algérie est supérieur à celui de l’ensemble des centenaires recensé dans tout le pays par les services chargés du recensement». C'est donc de cette source que vient l'affirmation qui circule depuis 2010.

Interrogé par CheckNews, huit ans plus tard, la direction de la sécurité sociale n'assume pas cette affirmation, et la réfute même clairement : «Rien dans les archives ne vient étayer cette affirmation. Il doit s'agir d'une extrapolation, ou d'un malentendu au moment de la retranscription par la cour des comptes», explique Jennifer Bouaziz, cheffe de projet « fraudes » à la DSS.

Combien de centenaires algériens retraités du régime général français?

La CNAV, depuis le déclenchement de cette polémique, a régulièrement communiqué des données, et d'abord pour infirmer le chiffrage farfelu des 50 000 centenaires algériens pensionnés du système français. En avril 2014, lors d'un point presse, la direction de la CNAV expliquait par exemple qu'il y avait, en 2013, 627 centenaires algériens pensionnés de la CNAV... soit 0,14% du nombre total de retraités algériens du régime général français (439 764). La caisse nationale d'assurance vieillesse insistait sur le fait que ce pourcentage était proche de celui qu'on observe en France (0,13% des pensionnés sont centenaires). La CNAV concluait : «ce constat objectif confirme qu’il y a en pratique la même proportion de centenaires qui perçoivent une pension de retraite du régime général en France et en Algérie».

Voici les données actualisées fournies par la CNAV à checknews.

Fin 2016, il y avait donc 687 centenaires sur les 411 957 pensionnés de la CNAV résidant en Algérie, soit 0,17%.

Le fait que la proportion de centenaires pensionnés (sur le total des pensionnés) augmente davantage en Algérie qu'en France (elle est de 0,11%) n'est pas une anomalie, selon la CNAV : «Le nombre de centenaires diminue en France en 2015 et 2016. Cette diminution est liée à la forme de notre pyramide des âges, héritées de notre histoire démographique. La différence de part de centenaires observée en 2015 et 2016 reflète donc la faible natalité française pendant la grande guerre. Les tendances observées en Algérie sont donc logiquement beaucoup plus régulières».

Si la CNAV a toujours assuré ne déceler aucune anomalie dans le nombre de centenaires algériens auxquels elle verse des retraites, elle se dit en revanche dans l'impossibilité de rapporter ce total au nombre total de centenaires recensés en Algérie, n'ayant pas accès à ces informations.

Combien de centenaires en Algérie?

Les dernières statistiques disponibles sont celles de l'année 2008. Elles correspondent au recensement de l'ONS (office national des statistiques algérien), à qui nous avons demandé des données plus récentes, mais qui ne nous a pas répondu.

Selon ces données, que l'on retrouve sur base du site de statistiques démographiques de l'organisation des nations unies, il y avait cette année là 650 centenaires en Algérie. La colonne centrale est celle des hommes, la colonne de droite celle des femmes.

En 2008, deux tiers des centenaires algériens pensionnés de la CNAV

En rapprochant les deux sources statistiques, on arrive à cette conclusion : en 2008 (pour la seule année pour laquelle on puisse faire ce rapprochement), il y avait donc 650 centenaires algériens (252 hommes et 398 femmes). La même années, 441 centenaires algériens (171 hommes et 270 femmes) étaient pensionnés par la CNAV. A noter qu'on entend par pensionnés de la CNAV les retraites de droit direct mais aussi les pensions de reversion (dont peuvent bénéficier des veuves par exemple).

Selon les données obtenues par CheckNews, il est donc inexact d'affirmer qu'il y a davantage de pensionnés de la CNAV que de centenaires recensés dans le pays.

Pour autant, la part de centenaires retraités de la CNAV est très importante, puisqu' équivalente à deux tiers du total des centenaires. A titre de comparaison, en 2015, sur 511 000 algériens ayant 80 ans ou plus, un quart étaient pensionnés de la CNAV, selon un rapport récent de la cour des comptes.

Ceci peut s'expliquer par l'histoire de l'émigration algérienne en France. La génération née en 1908 (centenaire en 2008), a donc travaillé jusqu'aux années 70. Soit pendant les décennies où l'immigration de travail algérienne en France a été la plus forte.

En 2011 la CNAV, citée dans un article de l'Obs, avait émis cette autre élément d'explication : «un retraité qui a passé toute sa carrière en France, qui a été soigné en France, n’a pas la même espérance de vie que la moyenne des retraités algériens ». La surreprésentation des pensionnés de la CNAV parmi les centenaires s'expliquerait donc aussi par le bénéfice du système de soin dont il ont bénéficié.

La cour des comptes continue de pointer l'existence de fraudes en Algérie, la direction de la sécurité sociale se félicite du travail mené avec Alger

Il est notable que la Cour des comptes n'évoque plus l'exemple des centenaires dans ses récents rapports. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a abandonné le sujet. La cour des comptes continue ainsi de mettre en avant l'existence de fraudes dans la perception de retraites versées à l'étranger, et notamment en Algérie. En septembre 2017, un rapport de la cour faisait état du résultat de contrôles menés en 2012 ayant conduit, après vérification d'une centaine d'assurés en Algérie, à la suspension de près de 30 prestations, les assurés concernés ne s’étant pas déplacés au consulat alors qu’ils y étaient convoqués. En 2016, sur un échantillon élargi à 200 assurés, la mission a produit des résultats voisins avec la suspension du versement de 45 prestations.

La cour précise que les dossiers contrôlés en 2012 et 2016 avaient fait l’objet d’un ciblage en fonction de risques identifiés en amont, et donc que les résultats obtenus «ne sauraient être extrapolés à l’ensemble des bénéficiaires de prestations». Pour autant, la Cour encourage la multiplication des contrôles dans les pays à l’ensemble des pays «qui concentrent les principaux enjeux financiers».

Du côté de la direction de la sécurité sociale (DSS) on met en avant le travail mené avec l'Algérie. Paris et Alger réfléchissent notamment à la transmission automatique vers l'administration française d'informations d'état civil.

