C'est en grande partie vrai. Et pas seulement pour les maires.

En décembre dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, les sénateurs ont adopté un amendement augmentant de 40% la rémunération des maires des communes de plus de 500 000 habitants, des présidents de départements et de régions. Le sénateur LR Pierre Cuypers, qui a défendu l'amendement, expliquait à Public Sénat qu'il fallait aligner le salaire de ces élus locaux sur ceux de la haute fonction publique pour une meilleure reconnaissance de leur travail. Il expliquait:

Après les réformes territoriales comme la loi NOTRE, les présidents de région ont vu leurs compétences augmenter avec l’économie, les transports l’aménagement du territoire. Les présidents de départements sont responsables des politiques de solidarité, de haute importance pour notre cohésion sociale.

Le gouvernement avait émis un avis défavorable à cet amendement, préconisant une réflexion globale sur le sujet.

Chose faite quelques jours plus tard. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, lors de l'examen en nouvelle lecture du budget 2018, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du ministre des comptes publics Gérald Darmanin, permettant de majorer de 40% la rémunération des présidents de départements et de régions mais aussi des maires des communes de plus de 100 000 habitants et non plus de 500 000.

Le ministre s'est expliqué de l'abaissement de ce seuil lors des débats parlementaires:

Pourquoi le seuil de 100 000 habitants ? La majorité sénatoriale a voté un amendement ciblant les collectivités d’au moins 500 000 habitants. Or, ce seuil n’existe pas dans le code général des collectivités territoriales. En revanche, monsieur de Courson, il existe dans le code une catégorisation des collectivités en fonction du nombre d’habitants, le dernier niveau regroupant celles qui comptent au moins 100 000 habitants.



Il nous a semblé que la volonté de la majorité sénatoriale – du moins c’est ainsi qu’elle a défendu cette mesure – était de tenir compte des responsabilités particulières exercées par les gros exécutifs et, auparavant, par un certain nombre de parlementaires qui cumulaient ces fonctions avec leur mandat national. Nous avons donc retenu l’idée du seuil de 100 000 habitants, pour revenir au code général des collectivités territoriales, au lieu de conserver la limite de 500 000 habitants

Voici la catégorisation évoquée par Gérald Darmanin:

L'augmentation de 40% devrait donc faire passer l'indemnisation brute maximale des maires des communes de plus de 100 000 habitants de 5 512 euros à 7 716 euros.

Notons que l'amendement précise que l'indemnité «peut» être majorée. Ce n'est pas automatique.

Par ailleurs, cette mesure ne devrait pas peser sur les finances publiques. L'amendement dispose bien que cette rémunération peut être majorée de 40% «à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales» alloué aux exécutifs locaux.

«Il ne s’agit pas de dépenses nouvelles, puisque les crédits à répartir sont issus de l’enveloppe attribuée pour la rémunération des élus. Un président d’exécutif pourra présenter un projet de délibération fixant une nouvelle répartition de ses indemnités, sans augmenter la dépense publique ni le montant de l’enveloppe prévu, dans chacune des collectivités, pour l’année 2017» .Cet amendement «n’induit pas d’augmentation de la dépense publique», avait ainsi asséné Gérald Darmanin.

A enveloppe constante, si les exécutifs locaux décident de majorer l'indemnisation de leurs présidents, ce sera donc aux dépens du reste de l'exécutif. Les adjoints municipaux et vice-présidents de régions et département devraient donc accepter de diminuer leur indemnisation pour ne pas dépasser le crédit alloué à l'exécutif.

Ce ne sont donc pas tous les maires, mais seuls ceux des communes de plus de 100 000 habitants, qui pourront augmenter leur indemnisation brute de 40% en 2018. Tout comme les présidents de départements, de régions et de métropoles.

