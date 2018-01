Bonjour,

Vous nous posez cette question suite à la mobilisation de plusieurs rédactions pour protester contre le manque de parité dans leurs journaux.

Les journalistes du Parisien ont lancé le mouvement il y a deux semaines. 77 femmes ont envoyé leur candidature pour devenir rédactrice en cheffe du quotidien protester contre le caractère exclusivement masculin de la direction de la rédaction.

L'Obs leur a ensuite emboité le pas. 62 femmes journalistes de l'hebdomadaire ont publié une tribune le 15 janvier adressée à leurs «très chères consœurs du Parisien», et dans laquelle elles expliquent que la direction de la rédaction de l’hebdomadaire «est exclusivement masculine et la rédaction en chef ne compte que deux femmes, pour quatre hommes. De plus, alors que parmi les journalistes les femmes sont majoritaires, leurs collègues masculins affichent en moyenne des salaires plus élevés».

Le lendemain, des journalistes de La Provence prennent la parole en expliquant qu'au sein du quotidien local, «c'est pareil... sauf que c'est pire».

Ce mercredi 24 janvier, l'intersyndicale de Ouest-France a dénoncé dans un communiqué l'accaparement des postes d'encadrement par les hommes. «Les responsabilités les plus importantes et les plus gros salaires du journal vont exclusivement ou presque aux hommes», écrivent le SNJ, la CGT et la CFDT.

37,5% de femmes cheffes à Libé

Vous nous demandez ce qu'il en est à Libération. Voici quelques chiffres:

Si l'on compte les CDI et les CDD, la rédaction est composée à 56% d'hommes. Si on ne constate aucun écart salarial entre hommes et femmes à l'embauche, le ratio change quand on prend en compte l'ancienneté et la hiérarchie. En fin de compte, les femmes touchent en moyenne à Libération 8% de moins que les hommes. Cet écart était de 13% en 2014.

Qu'en est-il de l'encadrement? La direction de la rédaction est composée de cinq personnes, dont deux femmes. (Les postes de nos 1 et 2 du journal sont cependant occupés par des hommes.)

Sur l'ensemble de la rédaction, les postes de chef.fe.s sont occupés à seulement 37,5% par des femmes.

Même si la situation n'est pas aussi déplorable que dans les rédactions citées ci-dessus, la parité n'est donc pas encore respectée non plus à Libération.

Cordialement,

Pauline Moullot