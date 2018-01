Bonjour,

Tinky Winky, c'est l'un des personnages récurrents de la série anglaise pour enfants Teletubbies où de grosses peluches colorées passent leur temps à manger des toasts et à se rouler dans l'herbe. Si Tinky Winky, le personnage violet dans la série, revient dans l'actualité ces derniers jours, ce n'est pas le fruit du hasard : son interprète, Simon Shelton Barnes, est décédé le 17 janvier dernier, quatre jours après son 52ème anniversaire, a annoncé ce 23 sa nièce sur Instagram. La question de sa sexualité n'est pas nouvelle.

Le distributeur de la série, Itsy Bitsy Entertainment, a toujours nié en bloc, affirmant qu'on ne pouvait pas rêver «destination plus simple et plus innocente pour un enfant», et que leur programme ne comportait «aucun contenu de nature sexuelle».

Mais voilà : Tinky Winky portait un sac à main de couleur rouge, et ça, ça ne plaisait pas du tout au télévangéliste et activiste Jerry Falwell. Pour lui, pas de doute (on est alors en 1999) : Tinky Winky est gay, et c'est très grave. Au-delà du sac à main, quels sont ses autres arguments ? «Il est violet, comme la couleur de la gay pride. Son antenne est en forme de triangle - le symbole de la gay pride». Ses arguments s'arrêtent ici.

En octobre 2007, c'était au tour de la Pologne de s'attaquer aux Teletubbies. La médiatrice polonaise aux Droits de l'enfant, Ewa Sowinska, estimait, en effet, qu'il «pourrait y avoir un sous-entendu homosexuel voilé» derrière ce fameux sac à main, appelant les psychologues du pays à regarder de plus près le dessin animé, histoire de déterminer si oui ou non la télé publique polonaise devait continuer à le diffuser. Apparemment, cela n'a pas été suivi d'effet.

Impossible donc d'affirmer que Tinky Winky est gay (ou juste queer). A son propos, son interprète, Simon Shelton Barnes disait : «Les gens me demandent tout le temps si Tinky Winky est gay. Mais le personnage est censé être âgé de trois ans, donc la question et vraiment très idiote».

