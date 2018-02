Bonjour,

Le budget de la Cour des comptes est inscrit chaque année dans le projet de loi de finances (PLF). Plus précisément, il faut se reporter au programme 164, «Cour des comptes et autres juridictions financières». Voilà ce qu'on apprend dans la version 2018 du PLF: l'institution de la rue Cambon devrait disposer pour cette année à venir de plus de 217,3 millions d'euros de crédits de paiement. Dans cette enveloppe, plus de 190 millions sont alloués aux dépenses de personnel. Ces chiffres marquent une légère augmentation par rapport à l'année 2017 (214,1 millions de crédits de paiement au total, dont 188,5 pour les dépenses de personnel).

Dans ce même PLF 2018, on lit que la Cour des comptes emploie 1840 équivalents temps plein (ETP), dont 805 fonctionnaires de catégorie A+, la strate la plus élevée de la fonction publique. Plus de la moitié de l'ensemble de ces ETP travaillent dans les services régionaux de la Cour de comptes, dans les 17 chambres régionales et territoriales des comptes: ils ne sont, en 2018, que 782 à travailler à l'administration centrale de la Cour des comptes.

Sur le site de l'institution de la rue Cambon, on lit que les magistrats, recrutés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration (ENA), sont payés, en moyenne, net par mois, entre 4200 euros (pour un jeune magistrat) et 9250 euros (pour un conseiller maître en fin de carrière). Ces magistrats représentent, en 2018, 637 des 805 ETP de catégories A+ dont nous parlions précédément.

Toujours sur ce site, on lit:

Au sommet de la hiérarchie, la rémunération mensuelle nette du Premier président et du Procureur général est de l’ordre de 14500 euros et celle des présidents de chambre de la Cour de 12500 euros»

Didier Migaud, premier président de l'institution, émarge donc à 14500 euros nets par mois.

Nous avons par ailleurs questionné la Cour des comptes sur les avantages dont pourraient bénéficier ses fonctionnaires :

Les magistrats ne disposent pas d’avantages en nature. Le Premier président [Didier Migaud] dispose d’un véhicule de service.»

