Les statistiques sur le nombre de places de prison en Europe sont disponibles chaque année dans les rapports SPACE (Statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe). Selon les dernières données disponibles (publiées en 2017 mais portant sur 2015), la France dispose de 87 places pour 100 000 habitants. C'est effectivement en déça de la plupart des 47 pays du conseil de l'Europe (même si les pays nordiques, par exemple, affichent des statistiques inférieures).

On arrive à une moyenne supérieure à 155,6 places pour 100 000 habitants

Dans l'Union européenne, en moyenne : 136 places pour 100000 habitants

A noter que cette dernière n'est pas la moyenne de l'Union européenne, le conseil de l'Europe regroupant 47 membres (tous n'ont pas fourni des données 2015), dont seulement 28 sont membres de l'UE. Les pays présentant la capacité pénitentiaire la plus élevée ne figurent ainsi pas dans l'UE. C'est par exemple le cas de la fédération de Russie (564 places pour 100 000 habitants) ou de la Géorgie (575) par exemple. Si l'on se fie aux pays de l'UE pour lesquels on dispose des données, la moyenne est autour de 136 places pour 100 000 habitants.

Pour arriver à cette moyenne de l'UE, il faudrait à la France 90 000 places de prison, soit 32 800 de plus qu'actuellement.

Des données qu'il est difficile de comparer

Mais ces statistiques doivent être prises avec des pincettes, selon Pierre-Victor Tournier, spécialiste de la démographie pénitentiaire: «Il s'agit de comparaisons qui n'ont pas beaucoup de sens. Car tout dépend de la définition d'un établissement pénitentiaire qui varie selon les pays. De même, la notion même de place de prison, même s'il existe des recommandations europpéennes en la matière, va différer selon les pays.»

On le voit d'ailleurs dans le document du Conseil de l'Europe, le rapport entre le nombre de places de prison et le nombre de cellules est très variable selon les pays. En France, il y a ainsi 49 000 celulles pour 58 000 places... là où en Lettonie, on compte 5852 places pour 1184 cellules. La surface disponible par détenu change aussi du tout au tout selon les pays, variant de quelque 3 m2 en Hongrie ou en Estonie, à 11m2 au Luxembourg.

Enfin, ajoutons que le nombre de places de prison doit aussi s'apprécier en fonction de la politique pénale, qui est propre à chaque pays.

Pour résumer : oui, la France affiche un nombre de places de prison inférieur à la moyenne européenne, si on les rapporte à la population de chaque pays. Mais ces statistiques doivent être comparées avec prudence, puisque les définitions d'un «établissement pénitentiaire» ou d'une «place de prison» peuvent varier selon les pays.

