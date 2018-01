Bonjour,

Vous nous posez cette question alors que les blocages et débrayges d'établissements pénitentiaires se poursuivent et entrent aujourd'hui dans leur deuxième semaine. Ce lundi midi, rapporte l'AFP, 27 établissements étaient bloqués avec «une gestion de la détention impactée», selon la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP). Dans 15 d’entre eux, les agents refusent de prendre leur service, contraignant les forces de l’ordre à suppléer les surveillants dans quatre prisons.

Nous répondrons à votre question en trois points:

Premièrement, les gardiens de prison et les conducteurs RATP n’ont pas le même statut. Les premiers sont des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, alors que les seconds sont salariés de droit privé.

Deuxièmement, contrairement à ce que l’on entend souvent, le service minimum n’existe pas dans les transports publics. Ce qu’on appelle «service minimum» a été créé par la loi de 2007 «sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres», mais l’expression ne figure pas telle quelle dans le texte. Celui-ci comportait trois volets principaux : le premier exigeait des entreprises un accord de prévention des conflits prévoyant l’organisation d’une négociation avant le dépôt de tout préavis de grève. Le deuxième visait à optimiser l’organisation des circulations en exigeant des agents qu’ils se déclarent quarante-huit heures avant le conflit. Quant au troisième volet, il prévoyait que les usagers soient informés en cas de perturbations.

Contrairement au service minimum qui existe dans les hôpitaux ou le nucléaire, il n’existe donc pas de service minimum à proprement parler dans les transports publics. Désintox le rappelait déjà en 2016: un rapport d’information consacré à la loi de 2007 et publié en 2013 expliquait que «si l’ensemble des salariés d’une entreprise de transport décide de se mettre en grève, aucun service ne peut, par définition, être réalisé.» Avant de préciser:

L’équilibre fragile que la loi a établi, en cherchant à concilier les deux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de grève et la continuité du service public, n’a pas abouti à l’instauration d’un service minimum. Tel n’était pas d’ailleurs son objet. Toutefois, c’est aujourd’hui ce qu’en retiennent la majorité de nos concitoyens et parfois même certains responsables politiques.

En résumé, le rapport concluait que la principale avancée de la loi était dans l’information des voyageurs. «Il y a toujours des perturbations, mais l’usager en est mieux prévenu.»

Les surveillants de prison n'ont pas le droit de grève

Troisièmement, on ne peut pas comparer les gardiens de prison et les chauffeurs RATP ou SNCF car les premiers n’ont pas le droit de grève. Et donc, il existe encore moins de service minimum.

Comme nous l’avons expliqué plus haut, les surveillants sont des fonctionnaires «des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire». Or, l’ordonnance du 6 août 1958 relative à leur statut dispose que: «Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.» En résumé, ils n’ont pas le droit de grève.

Le décret du 21 novembre 1966 définit le règlement lié à leur statut, et rappelle que les surveillants «doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.»

Enfin, un arrêté du 10 avril 1997 fixe les missions pour lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire n’ont pas le droit d’exercer leur droit de retrait (qui donne la possibilité aux salariés de «se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé»). Les voici:

- les missions de garde et de surveillance des détenus ;

- les missions de protection des détenus ;

- les missions de maintien de l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires ;

- les missions de transfèrement et d'extraction des détenus ;

- les missions relevant des formalités d'écrou.

Dans un article sur la Prison publié en 2010, le conseiller d’Etat Marcel Pochard revient sur les mouvements sociaux dans les prisons. Avant l’institution du statut spécial en 1958, une grève de onze jours a touché des dizaines d’établissements pénitentiaires.

Les choses changent radicalement en 1957 ; le mouvement « flambe dans les jambes des chefs syndicaux », comme le dira le leader CGT, Aimé Pastre ; il va durer onze jours, du 16 au 27 juillet, avec, dès le départ, le mardi 16, une grève totale à la Santé, bientôt suivie par d’autres établissements, qui entraînera une mutinerie de la part des détenus dès neuf heures, faute du maintien des services minimum. Un palier est franchi qui va nécessiter des années de remise en ordre, pour que le climat retrouve davantage de sérénité.

Surtout, il rappelle que l’interdiction du droit de grève n’a jamais été vraiment respectée:

Cette interdiction n’a jamais été véritablement acceptée par les personnels et les organisations syndicales, qui continuent à s’en affranchir régulièrement. L’histoire des relations sociales dans la pénitentiaire est ponctuée de conflits, au cours desquels les personnels n’ont pas hésité, quelquefois sur une grande échelle, à « déposer les clefs » comme on dit (voir par exemple en septembre 1992, lorsque 137 établissements sur 180 ont été bloqués). Dans les années les plus récentes, on constate moins de blocages complets, mais la conflictualité demeure relativement vive, non dénuée d’une certaine dureté.



Passer outre l’interdiction n’empêche pas pour autant les sanctions. Ainsi, en 2016, neuf agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Luynes se sont vus imposer cinq jours de suspension suite à un blocage selon La Provence.

En résumé, les surveillants de prison n'ont pas le droit de grève, et il n'existe donc pas de service minimum comme dans certains services publics comme les hôpitaux (mais pas comme dans les transports publics, puisque cela n'existe pas vraiment).

Cordialement,

Pauline Moullot