Dans un hors-série de Paris Match consacré à Alain Delon, l'acteur français déclare à propos de son chien Loubo:

Il aura 3 ans en janvier, ce qui lui fera l'équivalent de 21 ans pour un homme. Si je meurs avant lui, je demanderai au vétérinaire qu'on parte ensemble. Il le piquera afin qu'il meure dans mes bras. Je préfère ça plutôt que savoir qu'il se laissera mourir sur ma tombe avec tant de souffrances.

Vous souhaitez savoir si cette demande d'euthanasie post-mortem est légale. Pour vous répondre Checknews a contacté plusieurs vétérinaires ainsi que des juristes spécialistes du droit des animaux, ainsi que l'ordre national des vétérinaires.

L'avis des vétérinaires

Check News a joint plusieurs cliniques vétérinaires situées en région parisienne. Tous les docteurs interrogés nous ont indiqué qu'ils ne le feraient pas personnellement, se plaçant sur un terrain éthique plus que légal.

Un vétérinaire, qui officie à Versailles, nous répond:

Il faut savoir à quel nom est l'animal? Pour cela, on cherche au nom de qui est la puce du chien. Si le ou les propriétaires sont morts, c'est à la famille du défunt de s'en occuper. Elle a le droit de demander à euthanasier l'animal — on appelle ça une euthanasie de convenance — mais le vétérinaire a aussi le droit de réfuser. D'ailleurs la plupart des vétérinaires vont essayer de trouver une autre solution. S'il n'y a pas de proches, alors on place le chien dans un refuge. Bien sûr, Alain Delon pourrait faire un gros chèque à un vétérinaire qui accepterait de pratiquer l'euthanasie de convenance.

Le médecin nous confie également, que pour justifier l'euthanasie d'un chien dont on veut se débarasser, certaines personnes vont l'accuser de morsures ou de terrifier ses propriétaires. On comprend alors mieux le proverbe «qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage».

A la clinique vétérinaire Saint-Paul à Paris, on nous confirme:

Techniquement c'est possible, mais éthiquement on ne le fera pas. Peut-être que le vétérinaire d'Alain Delon le fait. Mais en général, on ne tue pas un animal qui va bien! Cela va donc dépendre du vétérinaire. Bien évidemment, il y a aussi des vétérinaires sans scrupule.

Même son de cloche, à la clininique vétérinaire de Daumesnil à Paris:

L'euthanasie se fait en fonction de l'animal, mais on ne le fait pas pour un chien qui va bien. On va d'abord chercher à le placer dans un refuge. C'est très rare qu'on le fasse.

Enfin la vétérinaire comportementaliste Laurence Dillière-Lesseur nous indique:

Il s'agit d'un problème de conscience. Moi, personnellement je refuse. S'il n'y a pas de raison médicale particulière, il n'y a pas de raison de tuer le chien. Un chien peut trouver un nouveau maître. Si la famille n'en veut pas, je cherche des solutions de placement.

En ce qui concerne la question de l'euthanasie demandée par un propriétaire qui accuserait son chien de morsure, Laurence Dillière-Lesseur répond qu'elle procède d'abord à des évaluations, et qu'elle n'intervient que trois semaines après l'accusation. Dans le cas, où les proches d'Alain Delon accuseraient le chien de mauvais comportements, ils devraient alors attendre trois semaines avant que le défunt n'ait Loubo dans les bras.

Nous avons par ailleurs joint la clinique vétérinaire de Douchy, là où se trouve la demeure d'Alain Delon (et son cimetière de 50 ans chiens). Le docteur opérant alors des soins, il n'a pas pu nous répondre, mais devrait revenir vers nous.

L'avis des avocats

En plus de ces docteurs, Checknews a contacté deux avocates expertes du droit des animaux Me Magali Richaud et Me Laurence Joseph-Theobald. Elles estiment qu'il s'agit d'un cas compliqué qui est lié au statut des animaux dans le droit français.

En effet, selon Me Joseph-Theobald (qui anime le site droitetanimaux.com) rappelle que depuis février 2015, le code civil considère que «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens» et qu'ils dépendent du régime des biens meubles ou immeubles. En théorie, un chien a donc le statut d'une chaise et s'hérite donc comme un objet. Mais c'est là que ça se complique, car l'article 521-1 du code pénal considère que:

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Selon Me Joseph-Theobald, cela s'applique aussi à un vétérinaire, qui tuereait un chien sans raison valable. Me Richaud confirme que «le code pénal sanctionne l'atteinte volontaire à la vie d'un animal» et en profite pour nous indiquer, au cas où Alain Delon y songerait, qu'on n'a pas le droit de se faire enterrer avec son animal. Elle déclare néanmoins qu'il arrive qu'en pratique le défunt puisse se faire enterrer avec un bien, comme une boîte, où se trouvent les cendres de l'animal.

La position de l'ordre des vétérinaires

Finalement, l'ordre des vétérinaires nous a fourni son diagnostic sur le cas du chien d'Alain Delon, par la voix de Faustine Canonge-Verez, vétérinaire et secrétaire générale du Conseil Régional de l’Ordre des vétérinaires d’Ile de France. Voici sa réponse. Par soucis de compréhension, nous avons ajouté des liens vers les articles du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) cités:

L’exercice de l’art vétérinaire est personnel et chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes (R242-33 I CRPM). Il appartient aux vétérinaires sollicités pour réaliser une euthanasie d’évaluer la légitimité de la demande : - d’une part au regard du diagnostic établi (R242-43 CRPM) et du respect dû à l’animal (R242-33 VII CRPM) - d’autre part en conservant à l’egard du propriétaire une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal ( R242-48 III). Une telle décision ne peut être sortie du contexte dans lequel elle serait éventuellement prise.

L'ordre des vétérinaires conseille donc aux vétérinaires de mesurer l'état de l'animal et les liens qu'il entretient avec son maître avant de choisir s'ils souhaitent opérer à une euthanasie.

Jacques Pezet

Mise à jour: Ajout de la réaction de l'ordre des vétérinaires, le 19 janvier 2018 à 19:44

