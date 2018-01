Bonjour,

Il n'existe pas de réponse définitive ou tranchée à votre question, puisque cela dépendra de chaque personne, et ce n'est pas Checknews qui vous fera des prescriptions en la matière.

Pour répondre à votre question, Checknews a contacté plusieurs associations et personnes véganes.

Adeline, actuellement en «transition végane», tient à rappeler les principes du véganisme pour répondre à cette question :

« Le véganisme est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. C’est donc un mode de vie selon lequel on n'utilise plus/ne consomme plus de produits à base d'animaux/poissons (viandes, oeufs, etc...) ou de produits secondaires issus des animaux (miel, lait, cuir). Ainsi, si l’on suit le principe du véganisme à la lettre, non, on n'utilisera pas l'homéopathie, même s’il n'y a même qu'une infime trace, voire aucune, d'élément "animal" dans le produit final. »

Checknews avait par exemple été interrogé récemment sur la présence (même à doses infinitésimales) de foie et de coeur de canard dans l’Oscillococcinum.

C’est aussi l’avis de l’association Vegan Impact qui promeut le mode de vie végane :

Une jeune femme végétalienne s’intéressant aussi au milieu sceptique souligne un second élément pouvant s’opposer aux principes végane :

En effet les granules homéopathiques sont, en général, composés de saccharose et de lactose. Le lactose est un composé présent dans le lait d'origine animale. Sa présence dans les granules n’est donc pas compatible avec les principes véganes. Notons qu’il existe des gammes de produits homéopathiques sans lactose.

Plusieurs personnes interrogées ont cependant voulu souligner qu’ils répondaient en s’appuyant sur la logique mais, qu’au final, il s’agissait là d’un choix personnel

« Je pense qu'il faut déjà déconstruire l'utilisation du terme "pouvoir"... Il n'y a pas de dogme végane absolu. Certains vont estimer que oui et d'autres non. Et d'autres vont faire un choix intermédiaire en utilisant uniquement les préparations homéopathiques à base de végétaux, a insisté la jeune femme appartenant au milieu sceptique. Je pense que cette question fait partie des thèmes qui illustrent la division (schématique) entre véganes rationalistes (qui ne vont de toute façon pas utiliser l'homéopathie car ils considèrent que ce n'est pas efficace, c'est mon cas, je vois ça comme un placebo et les études scientifiques vont dans mon sens), et ceux plus adeptes des thérapies dites alternatives. »