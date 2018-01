Bonjour,

Votre question fait référence à l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 90km/h à 80km/h sur les routes à double sens sans séparateur central. Nous avons déjà répondu à plusieurs questions à ce sujet, sur Checknews.fr: Est-ce que la baisse des limitations réduit le nombre de victimes d'accidents? Cela va-t-il rapporter 335 millions à l'Etat? Quels sont les résultats de l'expérience dannoise en la matière?

Plusieurs de vos questions portaient également sur la facture de la mise en place de panneaux 80km/h à la place des panneaux 90km/h. Cela devrait coûter entre «5 et 10 millions d'euros», selon le directeur interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, interrogé lors de l'annonce de la mesure, le 9 janvier 2017. Une facture que l'Etat prendra en charge, avait auparavant assuré le Premier ministre Edouard Philippe.

40 000 panneaux, 200 euros pièces

Concrètement, il reviendra aux collectivités territoriales ou aux départements de passer commande auprès des entreprises et de faire installer les panneaux. Ensuite l'Etat rembourse. En tout, c'est un marché de 20 000 à 40 000 panneaux, selon les chiffres de la Sécurité routière – les fabricants que nous avons contactés tablent plutôt sur le bas de la fourchette.

Selon Emmanuel Barbe, le prix d'un panneau, pose comprise, est de 200 euros/pièce. Chiffre que les fabricants contactés estiment supérieur à la réalité, mais que nous confirme Julien Vick, directeur général du syndicat des équipements routiers, qui regroupe ces entreprises: «En moyenne, c'est 80 euros le panneau, et environ 120 euros la pose» (deux personnes et une camionette au moins doivent être mobilisées).

Les plus gros poissons du secteur assurent que la mesure du gouvernement ne va pas changer grand chose. «Au mieux, on peut espérer avoir 25% du marché [des nouveaux panneaux]», avance l'entreprise Girod. «Cela représente quelques milliers de panneaux, alors qu'on peut en produire 12000 par semaine. Il n'y a pas vraiment d'effet d'aubaine.»

Même son de cloche chez Lacroix City: «On va être 4 ou 5 gros opérateurs à se partager le marché, ça ne va pas changer grand chose à nos activités», nous répond le directeur général de l'entreprise.

Bonnes nouvelles ou bons résultats

Pourtant, il semblerait que les actionnaires des deux entreprises se soient réjouis des annonces du gouvernement. La volonté de réduire de 90km/h à 80 km/h a fuité dans la presse, dès le début du mois de décembre, avec un article dans Le Point. Un peu de moins de trois semaines plus tard, la publication par le site moto-net d'une note de la Sécurité routière destinée aux préfets semble confirmer les informations de l'hebdomadaire: la vitesse sera réduite de 10 km/h sur les routes nationales, début 2018.

Pendant le mois de décembre, les cours des actions des entreprises Signaux Girod et Lacroix (dont Lacroix City est une filiale) ont gagné environ 3 euros, soit un peu plus de 10%. Une nouvelle hausse de la valeur des participations aux capitaux des deux entreprises intervient entre le 1er et le 9 janvier, avec un nouveau gain d'environ 3 euros.

En résumé, l'action monte une première fois quand la presse affirme que le gouvernement voudrait réduire la vitesse maximale autorisée, puis quand l'annonce a effectivement lieu (le 8 janvier).

Si les responsables des deux entreprises ne nient pas que la réduction de la vitesse maximale autorisée a pu enthousiasmer les actionnaires, ils préfèrent mettre en avant un autre facteur: la publication des (bons) résultats de fin d'année.

Signaux Girod a publié les siens le 30 novembre, avec une augmentation de 1,5% du chiffre d'affaire sur l'année. Celui de Lacroix City, a lui augmenté de 4,3% sur l'exercice, selon un communiqué du 19 décembre.

Fabien Leboucq

