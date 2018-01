Bonjour,

Le 20h de France 2 a, en effet, signalé, qu'il y avait « aujourd'hui 84 arrivées de migrants par jour en Europe contre 10 000 fin 2015 », dans un reportage diffusé le 5 janvier, sur les relations diplomatiques tendues entre la Turquie et l'UE depuis la signature, en mars 2016, d'un accord pour limiter l'arrivée massive de migrants venus de Syrie. Contre 3 milliards d'euros, la Turquie s'engageait alors à mieux verrouiller ses 900 kilomètres de frontières avec la Syrie, et à limiter ainsi le passage de milliers de migrants en Europe. Et se sert depuis de cet accord pour peser dans les négociations avec l'UE.

Des statistiques qui concernent les arrivées dans les îles grecques

Selon France 2, cet accord a changé la donne concernant l'arrivée de migrants en Europe, permettant de passer de 10 000 migrants par jour, fin 2015, à 84 aujourd'hui.

D'où sortent ces deux chiffres ? D'un document de la commission européenne se félicitant de l'accord entre l'UE et la Turquie, qui a permis d'endiguer le flux de migrations vers l'UE, et dans lequel on peut lire, à propos des arrivées sur les îles : « Le nombre de traversées, qui avait atteint 10 000 en seule journée en octobre 2015, est maintenant descendu à 84 par jour en moyenne ».

Un regard sur le document original permet d'apporter quelques précisions : il est question uniquement ici des migrants arrivant sur les îles grecques, qui composaient l'essentiel des migrants arrivant par la mer en Europe, mais pas la totalité. Par ailleurs, le nombre de 10 000 ne correspond pas à une moyenne (comme celui de 84 qui est lui une moyenne depuis mars 2016) mais à un pic enregistré le 20 octobre 2015 (qui est le mois où les arrivées ont été les plus importantes ces dernières années). Selon les documents du HCR, les entrées moyennes en octobre 2015 dans les îles grecques s'établissaient à plus de 6000 par jour.

Les arrivées par la mer en Europe ont été divisées par plus de 50 entre octobre 2015 et janvier 2017

Si on regarde la totalité des migrants arrivant par la mer en Europe récensés par le HCR (et non seulement ceux arrivant sur les îles grecques), les valeurs sont un peu supérieures, puisque sont aussi comptabilisées les arrivées par l'Espagne et par l'Italie.

En prenant en compte ces trois "routes", selon l'agence des Nations Unies (HCR) pour les réfugiés, 2167 réfugiés ont débarqué sur le sol européen, par la mer, depuis le 1er janvier 2018. Soit une moyenne de 127 personnes par jour. Par comparaison, l'agence des Nations Unies a compté 221 454 arrivées de réfugiés en Europe en octobre 2015, au plus fort du pic de migration vers l'Europe (plus de 7100 par jour.) En un peu plus de deux ans, le nombre d'arrivées a donc été divisé par plus de 50.

Les migrants ne sont pas les immigrés

Il importe enfin de ne pas confondre le terme "migrant" avec celui d'immigré, qui correspond à un titre de séjour obtenu dans un pays. La France a par exemple délivré 262 000 titres de séjour l’an dernier, soit une hausse de 13,7 % sur un an, a indiqué récemment la Direction générale des étrangers en France (DGEF). Parmi eux, des migrations familiales, des travailleurs, des étudiants étrangers, ainsi que des réfugiés (dont le nombre a fortement augmenté). Les demandeurs d'asile (dont le nombre a dépassé les 100 000 en 2017, ne sont pas inclus dans cette statistique.

