L'actuel président de Radio France a, en effet, été condamné ce 15 janvier 2017 à un an de prison avec sursis, et 20 000 euros d'amende. C'est en tant qu'ancien président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) que Mathieu Gallet était jugé pour "favoritisme", soupçonné dans cette affaire d'avoir commandé pour environ 400 000 euros de prestations à deux sociétés de conseil, sans avoir respecté les règles des marchés publics.

Cette condamnation (l'avocat de Mathieu Gallet a annoncé dans la foulée que son client allait faire appel) pourrait-elle avoir un impact sur son poste de président de Radio France ? Difficile de le savoir à l'heure à l'heure actuelle. Mais l'article 14 de la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public prévoit que le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France puisse leur être retiré par le CSA, sur décision motivée. Contacté par Checknews, le service de presse du CSA indique que le sujet sera discuté ce mercredi, parmi d'autres, lors de l'hebdomadaire session pleinière, qui réunit les six membres du CSA et son président. "Sur ce dossier, le président du CSA, Olivier Schrameck, a fait preuve ces dernières semaines d’une très grande prudence", rappelle le journaliste de Libération, Jérôme Lefilliâtre, dans un article sur le sujet.

