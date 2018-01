Bonjour,

«Je suis une femme libre et indépendante», c'est le titre de la une du Libé du 15 janvier 2018. En photo, un portrait de Catherine Deneuve, qui «répond à la polémique» concernant sa signature dans une tribune sur le harcèlement sexuel parue la semaine dernière. Dans la seule main visible de l'actrice, une cigarette, en partie consumée. De la fumée sort de sa bouche.

La loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme de 1991, dite loi Evin dispose que:

Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.»

Un impératif qui ne s'applique pas aux enseignes de débits de tabac, ou aux publications des professionnels du secteur. Par ailleurs, ce texte dispose également que:

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.»

Aucune marque n'est mentionnée sur la une de Libé. Est-ce pour autant de la publicité? «Bien sûr que non», affirme l'avocat Eric Andrieu, régulièrement consulté sur les interprétations de la loi Evin. «Mais ces sujets passionnent les foules et les tribunaux, et donnent parfois lieu à des réactions bizarres», rappelle l'avocat, qui prend comme exemple un arrêté de la Cour d'appel de Versailles, au printemps 2017. Le magazine Voici avait été condamné pour avoir publié une photo de Sophie Davant et de son compagnon, chacun une cigarette à la bouche, avec la légende: «Elle aime les mecs, les vrais. Pas ceux qui vapotent...» La justice y avait vu une forme de publicité, puisque le propos était en substance de dire que les «vrais» hommes fument.

La conformité de la une de ce 15 janvier 2018 avec la loi Evin sera donc éventuellement décidée, si un tribunal est saisi, par lui et par lui-seul. «Et en matière de tabac, tout est possible», soupire l'avocat Eric Andrieu.

Rapporter les propos de Catherine Deneuve «Je suis une femme libre», en la montrant en train de fumer, peut-il être considéré comme une forme de publicité? Les personnes en charge du choix de la une à Libé assurent s'être posé la question (assez brièvement). «Si on s'interdit un tel choix de une, on ne peut plus rien faire», explique une responsable du journal.

D'autant que cette citation n'a aucune espèce de rapport avec la cigarette: Catherine Deneuve s'exprime sur la tribune de la semaine dernière, pas sur son tabagisme (c'est ce que précise le surtitre «Catherine Deneuve répond à la polémique»).

Fabien Leboucq