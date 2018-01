Bonjour, vous faites référence à ce tweet de l'économiste Thomas Porcher

La France rejète 83% des demandes d’asile (bien plus que ses voisins européens) mais accueille à bras ouverts entrepreneurs, financiers, exilés fiscaux, chercheurs du monde riche. La République #EnMarche ou crève. https://t.co/l38Rm17jPR — Thomas Porcher (@PorcherThomas) 14 janvier 2018

Ces données ne sont pas du tout confirmées par celles que l'OFPRA mentionne sur son site. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides affiche en 2017 un taux de protection de 27%, montant à 36% si on tient compte des décisions en appel. Ce taux correspond au rapport entre le nombre de demandes acceptées sur l'année données et le nombre de décisions prises (hors mineurs). En 2017, 43 000 personnes ont été protégées en France (un record).

Pour l’ensemble de l’année 2017, la demande d’asile globale introduite à l’OFPRA atteint les 100 412, en hausse de 17 % par rapport à 2016. En 2017, le taux de protection s’établit à 27 % à l’OFPRA et à 36 % en prenant en compte les décisions de la CNDA.

Un taux de protection en croissance

Ce taux de protection est orienté à la hausse depuis 2012.

Cette évolution statistique traduit la forte pression liée à la crise migratoire des dernières années, mais aussi la «révolution de l'Ofpra» depuis plusieurs années, selon Pour Pascal Brice, son directeur général :

La France, jusqu'à récemment, connaissait une anomalie : si on regardait le taux de protection globale, il était davantage porté par des décisions en appel (auprès de la CNDA) que par les décisions de l'Ofpra. Nous avons inversé ce rapport en obéissant à un règle simple : faire respecter le droit et le droit de l'asile. Le taux de protection de l'Ofpra a beaucoup progressé. En 2017, dans 3/4 des cas, les demandes acceptées sont le fruit de l'OFPRA, et seulement 1/4 des décisions en appel.

Il faudra attendre quelques années pour connaître le pourcentage de réponses positives sur les demandes déposées en 2017

A noter que le taux de protection rendu public chaque année ne correspond pas au taux portant sur les demandes effectuées cette même année. De fait, les décisions rendues en 2017, par exemple, concernent des demandes qui peuvent avoir été déposées les années précédentes.

L'Ofpra dispose d'un autre indicateur, le bilan de la demande d’asile et d’apatridie enregistrée une année n, qui permet en effet de faire le bilan de la totalité des demandes déposées sur une année donnée. Mais cela suppose, comme l'écrit l'Ofpra, que la totalité de ces demandes (appels compris) aient été instruites. D'où un décallage dans le temps d'au moins trois ou quatre ans.

A la différence du rapport annuel d’activité, le bilan de la demande d’asile et d’apatridie enregistrée une année n permet d’avoir, au moment de la publication de ce bilan, une vision globale de l’issue de ces demandes, notamment le pourcentage de personnes finalement placées sous la protection de l’Office. Ceci suppose que toutes les demandes aient été instruites et aient fait l’objet d’une décision définitive et que toutes les voies de recours aient été épuisées1. Des études antérieures ont montré que la quasi - totalité des demandes étaient arrivées en fin de procédure après environ trois à quatre années et que les résultats n’évoluaient plus qu’à la marge.

Les derniers chiffres disponibles en la matière remontant donc à 2012. On constate que sur la totalité des demandes déposées en 2012, 24,4% ont finalement fait l'objet d'une réponse positive (11,8% grâce à une réponse de l'Ofpran 12,6% en appel).

Mais selon Pascal Brice, cette statistique «ne donne aucune indication sur la situation actuelle», étant donné les évolutions des pratiques de l'Ofpra déjà évoquée ci dessus, ainsi que l'évolution des profils de demandeurs d'asile.

Des comparaisons internationales peu pertinentes

Enfin, la dernière partie du tweet de Thomas Porcher, selon laquelle la France aurait un taux de protection inférieur à celui des voisins, mérite précisions.

Voilà des dernières statistiques données par Eurostat (pour l'année 2016). La France affiche en effet un taux de reconnaissance inférieure (en première instance) aux moyennes européennes : 33% contre 61%. Pour les décisions en appel, le taux français (16%) est un peu supérieur au taux moyen de l'UE (13%)

Mais Pascal Brice conteste les conclusions qu'on peut en tirer. «Cela n'a pas de sens de comparer les taux moyens, car ces derniers varient en fonction de la nationalité des demandeurs d'asile dans chaque pays».

On voit ainsi, toujours selon Eurostat, que le taux de reconnaissance moyen dans l'ensemble de l'Europe varie beaucoup en fonction de la nationalité des demandeurs. Les syriens obtiennent quasiment systématiquement l'asile, les Albanais quasiment jamais.

Ainsi, le taux moyen de protection dans chaque pays dépendra en grande partie de la nationalité de ses demandeurs d’asile. Les trois premières nationalité des demandeurs d'asile en France en 2017 sont l’Albanie (7 630 demandes), l’Afghanistan (5 987), et Haïti (4 934). Si les Afghans obtiennent la protection dans 83% des cas en France selon les chiffres de l'Ofpra en 2017, l'Albanie et Haïti font partie des pays pour lesquels les taux de reconnaissance sont les plus faible, que ce soit en France (respectivement 6,5% et 2,8%) ou chez ses voisins européens.

