En 2013, pour lutter contre les particules fines, une révision du plan de protection de l'atmosphère (PPA) prévoyait l'interdiction des cheminées "à foyer ouverts", c'est à dire celles dont le foyer n'est pas séparé de la pièce par une vitre, à Paris et dans 435 communes d'Ile-de-France et ce dès le 1er janvier 2015. Mais dès 2014, la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, avait promis d'annuler sur cette interdiction. Un arrêté du 21 janvier 2015 avait alors été pris pour rétablir les feux de cheminées. Mais il s'est retrouvé confronté à un recours de l'association Ecologie sans frontières. Pour mettre fin à ce feuilleton, le 15 décembre 2015, la préfecture a publié deux arrêtés qui autorisent les feux de cheminées à Paris et en Ile-de-France sous certaines conditions.

En ce qui concerne votre voisin, il a le droit de faire un feu de cheminée chez lui à Paris:

- si la copropriété l'autorise et que la cheminée est bien ramonée.

- s'il dispose d'une cheminée à foyer ouvert (c'est à dire sans la vitre qui sépare la cheminée de la pièce), la règle est très claire: "les feux de cheminée à foyer ouvert utilisés comme chauffage principal sont interdits." Il ne peut s'en servir qu'en tant que chauffage d'appoint ou agrément.

- s'il dispose d'une cheminée à foyer fermé (avec une vitre donc) ou d'un poêle performant, il peut s'en servir quel qu'en soit l'usage (chauffage principal ou d'appoint) à condition de respecter certaines normes d'émissions et de rendement, qui diffèrent selon que la cheminée soit neuve ou déjà existante.

Jacques Pezet

