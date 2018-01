Bonjour,

Voici un petit lexique, non exhaustif, des différents termes associés à la désinformation et à la manipulation des faits.

Désinformation

Ensemble des techniques de communication visant à créer et à partager délibérément des informations fausses dans le but de tromper une ou plusieurs personnes.

Mésinformation

Partage malencontreux d'informations incorrectes.

L'organisation à but non-lucratif «First Draft», qui est une référence sur les questions de confiance et de la vérité à l'ère numérique, fait la distinction entre mésinformation et désinformation, selon le critère de l'intention mauvaise.

Factuel

Qui est relatif aux faits.

Fait

Action ou évènement qui a eu lieu réellement. Ce qui est reconnu par l'observation ou l'expérience.

Exemple: La France a battu le Brésil 3-0 lors de la finale de la coupe du Monde en 1998. (C'est factuel, même si Ronaldo était patraque, etc...)

Fake news

Expression anglaise, qui désigne de fausses informations fabriquées intentionnellement, souvent diffusées sur les réseaux sociaux. La notion d'intention est primordiale.

Exemple: Durant la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen a relayé une «fake news» accusant Emmanuel Macron de posséder un compte secret au Bahamas. L'analyse du document censé en apporter la preuve a révélé qu'il s'agissait d'une image réalisée à l'aide d'un logiciel de montage.

Fausses nouvelles

On a souvent tendance à traduire «fake news» par «fausses nouvelles» en français. Cette traduction littérale écarte cependant la notion de l'intention. On peut comprendre «fausses nouvelles» comme étant la traduction de «fake news»(1), mais aussi comme correspondant à information qui s'avère fausse mais dont l'intention n'est pas forcément mauvaise (2).

Exemple 1: Emmanuel Macron veut lutter contre les fausses informations.

Exemple 2: En février 2015, l'AFP a annoncé la mort de Martin Bouygues. Il s'agissait d'une fausse information. L'AFP a présenté ses excuses pour cette terrible erreur.

Alternative facts / faits alternatifs

Expression née en janvier 2017, lorsque la conseillère du président américain Donald Trump, Kellyanne Conway, a défendu les arguments de Sean Spicer, le porte-parole de la Maison Blanche, qui avait indiqué que la cérémonie d'investiture du président Trump avait attiré «la plus grande audience à avoir assisté à une investiture, point final». Plusieurs médias avaient alors comparés des photos de l'investiture de Barack Obama en janvier 2009 et celle de Donald Trump. La différence criante donnait tort à Sean Spicer. Répondant à un journaliste qui accusait Sean Spicer de mensonge, Kellyanne Conway avait osé répondre: «notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs». L'expression est donc une forme d'euphémisme pour parler de mensonge. A noter: le journaliste Vincent Glad avait réussi à déceler un véritable exemple de fait alternatif, souvent repris dans les médias: le nombre de personnes présentes lors d'une manifestation.

Hoax

Hoax est un mot anglais qui désigne un canular. Il s'agit à l'origine d'une blague qui a pour but d'abuser de la crédulité de quelqu'un. Avant l'avènement de Facebook et de Donal Trump, on le trouvait régulièrement employé dans la presse pour désigner une fausse information diffusée sur internet, notamment grâce aux chaînes de mails.

Exemple: En 1994, un hoax prétendait que Microsoft avait racheté l'Eglise catholique.

Intoxs

Le mot «intox» est le diminutif d'intoxication. Employé dans un contexte journalistique, il s'oppose au diminutif «info». Une «intox» est donc le contraire d'une information vraie. Créée en 2008, la rubrique de Libération Désintox se présente comme étant «aux basques des intox en tous genres qui polluent le débat public». Son travail consiste essentiellement à vérifier et à présenter les informations fausses diffusées auprès de l'opinion publique, que ce soit dans la bouche des hommes et des femmes politiques, dans les médias, ou plus récemmnt sur Internet et notamment grâce au support des réseaux sociaux.

L'expression a été popularisée au début des années 1990 par l'émission «Double Je», animée par Thierry Ardisson, où lors d'un jeu les invités devaient répondre par info ou intox à des questions invraisemblable d'actualités.

Erreur ou erreur journalistique

L'erreur implique que la personne n'était pas au courant que l'information qu'elle partageait était fausse. Une erreur journalistique est une fausse information partagée honnêtement par un journaliste. Elle peut avoir plusieurs explications: le journaliste n'a pas vérifié ses sources; une source a menti au journaliste; une source a corrigé une information fausse après publication ou diffusion de celle-ci par un média.

Exemple: l'annonce de la mort de Martin Bouygues par l'AFP est une erreur journalistique. L'AFP n'a aucun intérêt malveillant à partager une fausse information à ses clients, puisqu'elle perd en crédibilité à cause de cette erreur. Dans ce cas, il s'agissait du décès d'un homonyme.

Bullshit

Venu de l'anglais, «bullshit» se traduit littéralement par «merde de taureau». Employée dans le langage courant, l'expression désigne une connerie ou une foutaise.

Exemple: Méfie toi de ce type-là, il ne raconte que du bullshit. (Dans ce cas, on pourrait vulgairement dire: «il ne raconte que de la merde»)

Foutaise

Le Larousse définit foutaise comme une «bagatelle. Chose sans importance, sans intérêt».

Interprétation

Une interprétation est la manière dont est comprise une information.

Mensonge

Le mensonge est une technique de manipulation, qui consiste à faire croire à quelqu'un quelque chose de faux. Il implique l'intention de tromper de l'émetteur.

Opinion

L'opinion correspond à l'avis ou au jugement d'une personne ou d'un groupe. Un fait peut entraîner des opinions différentes. L'opinion n'est pas nécessairement fausse ou vérifiable.

Par exemple, si une personne déclare «je trouve qu'il y a trop d'étrangers en France», il s'agit d'une opinion, qui correspond à des critères personnels. Certaines personnes estiment que la France ne doit pas accueillir d'immigrés car ils estiment que cela met en danger la culture du pays ou que les étrangers prenent le travail des Français. D'autres seront d'un avis contraire et pensent que l'immigration est un bien pour le pays, car elle permet de faire venir des personnes jeunes prêtes à travailler ou d'enrichir culturellement le pays.

Propagande

Le Larousse définit la propagande comme étant une «action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social». Elle correspond aux techniques mises en place pour faire adhérer un groupe de personne à une idée. Par définition, elle n'est pas forcément mauvaise (une affiche électorale est un outil de propagande) mais le mot revêt un aspect péjoratif, lié à son emploi dans des contextes historiques (la propagande nazie ou communiste en URSS), qui la lient à la manipulation des masses.

Exemple: Le film L'éternel Juif sorti en 1940 est un documentaire de propagande nazie antisémite, car il présente les Juifs comme des caméléons qui s'infiltrent dans la société allemande et eruopéenne pour contrôler certains secteurs clés, tels que la finance, la médecine ou le droit. Son objectif est de développer une haine contre les Juifs.

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour rester informé de l'actualité et découvrir les prochaines questions qui nous seront adressées.